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Какие страны Европы лучше и хуже всего подходят для жизни на пенсии?

Пожилая пара сидит на скамейке в парке в Гельзенкирхене, Германия.
Пожилая пара сидит на скамейке в парке в Гельзенкирхене, Германия. Авторское право Martin Meissner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Авторское право Martin Meissner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Servet Yanatma
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В Европе существует значительное неравенство в уровне пенсий. Euronews Business обнаружил сильную положительную корреляцию между финансовой уверенностью в выходе на пенсию и уровнем ежемесячных пенсий.

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Пенсии в подавляющем большинстве случаев являются основным источником дохода для европейцев в возрасте 65 лет и старше. Однако менее половины жителей ЕС уверены, что у них будет достаточно денег для комфортной жизни на пенсии. В некоторых странах этот уровень уверенности опускается до 30 % или даже ниже. Это вызывает обеспокоенность по поводу достаточности пенсионных выплат.

Огромные различия в размере пенсий по всей Европе

По данным Евростата, пенсии по старости в Европе значительно различаются как в номинальном выражении, так и по стандартам покупательной способности (СПС). Чтобы упростить данные, Euronews Business перевел годовые пенсионные доходы в месячные, разделив их на 12.

В 2021 году среднемесячные валовые расходы на пенсию по старости на одного получателя в ЕС сильно различались: от 2 575 евро в Люксембурге до 226 евро в Болгарии, а средний показатель по ЕС составил 1 224 евро.

Если включить в список более широкую Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ) и страны-кандидаты на вступление в ЕС, то самый высокий средний показатель у Исландии - 2 762 евро, а самый низкий - 131 евро - у Албании.

"Большая четверка" ЕС и скандинавские страны - показатель выше среднего

Размер пенсии по старости на одного получателя превысил средний показатель по ЕС во всех странах "большой четверки". Из них самая высокая пенсия в Италии - 1561 евро, в то время как Франция, Испания и Германия показали почти одинаковые цифры - около 1450 евро.

Скандинавские страны также продемонстрировали высокие показатели: средние пенсии по старости в них превышают аналогичные показатели стран "большой четверки".

Балканские страны демонстрируют самые низкие пенсии

Семь самых низких мест в рейтинге занимают балканские страны. Средние расходы на выплату пенсий по старости в Люксембурге почти в 11 раз выше, чем в Болгарии, что свидетельствует о значительном неравенстве. Даже средний показатель по ЕС все равно остается почти в шесть раз выше, чем у аутсайдера, Болгарии.

Некоторые из этих пенсионных диспропорций можно объяснить различиями в уровне цен в странах-членах ЕС, так как Евростат отмечает, что общая стоимость жизни значительно отличается по всему региону.

Пенсионные диспропорции значительно сокращаются в пересчете на ППС

В стандартах покупательной способности (СПС) - искусственной денежной единице, которая корректирует разницу в уровне цен между странами, - диспропорция значительно сокращается.

В пересчете на ППС средняя пенсия по старости составляет от 437 в Болгарии до 1 681 в Люксембурге. Это означает, что получатель пенсии в Люксембурге получает валовую пенсию почти в четыре раза больше, чем в Болгарии.

По данным опроса "Евробарометр 2023", проведенного Европейским управлением по страхованию и трудовым пенсиям (EIOPA), только 42 % жителей ЕС уверены, что у них будет достаточно денег для комфортной жизни на пенсии.

Уровень уверенности значительно варьируется между странами: наибольшую уверенность демонстрируют Люксембург (61%), Нидерланды (59%) и Дания (58%). Самый низкий уровень уверенности наблюдается в Латвии (23%), Словении (27%) и Польше (28%).

Размер имеет значение

Euronews Business обнаружил сильную положительную корреляцию между уровнем финансовой уверенности в комфортной жизни на пенсии и размером ежемесячной пенсии по старости.

Эта корреляция указывает на то, что более высокий уровень уверенности преобладает в странах с более высокими пенсиями, в то время как в странах с более низким размером пенсии уверенность, как правило, снижается.

Европарламент обращает внимание на риск бедности в пожилом возрасте

Экспертные группы и заинтересованные стороны выдвинули ряд рекомендаций по укреплению устойчивости и адекватности пенсионных систем ЕС, говорится в коммюнике Европарламента.

"Из-за того, как устроены пенсионные системы в настоящее время, все большее число людей рискует оказаться в старости за гранью нищеты. Эта тенденция противоречит усилиям ЕС по сокращению бедности", - отмечается в коммюнике.

Трудности при сравнении международных пенсий

При этом сравнение пенсий в разных странах является сложной задачей из-за значительных различий в пенсионных системах. При сравнении часто не учитывается влияние налогообложения и социальных взносов на размер конечной пенсии. Цифры рассчитываются на основе базы данных Евростата путем деления общих расходов на выплату пенсий по старости на количество получателей.

"Важно напомнить, что эти данные о расходах на пенсии в расчете на одного получателя не обязательно отражают уровень или достаточность индивидуальных пенсий по старости в разных странах", - напоминает Евростат.

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