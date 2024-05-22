Париж-2024 уже совсем близко. На проведение самой экологичной Олимпиады были потрачены миллиарды. The Exchange встретится с руководителями, стоящими у руля создания наследия экономического и экологического успеха.

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В то время как Париж готовится принять Олимпийские игры в третий раз, The Exchange посмотрит на экономическое влияние проведения крупнейшего в мире международного спортивного события.

В 2022 году комитет Парижа-2024 выделил 4,4 миллиарда евро на выпуск билетов, лицензии и размещение гостей. Пока идут последние приготовления, местные предприниматели ожидают значительного увеличения продаж за счет миллионов посетителей. Согласно прогнозам консалтингового агентства Deloitte, клиенты Airbnb, приехавшие в Париж-2024, потратят полмиллиарда евро на рестораны и развлечения.

Корпоративное спонсорство на Олимпийских и Паралимпийских играх становится все более крупным бизнесом. Coca-Cola финансирует Олимпиады дольше любой другой компании — первый контракт заключен в 1928 году. В этих соглашениях изменение климата и экология стоят во главе угла. Культовый бренд напитков пообещал использовать во время игр исключительно экологичные стеклянные бутылки.

В этом эпизоде Кристоф Дюби, исполнительный директор Олимпиады, объясняет, как эта деятельность направлена на то, чтобы оказать положительное влияние на предпринимательство, общество и планету. Антуан Гийу, заместитель мэра Парижа, также рассказал The Exchange о том, как инвестиции в размере 1,4 миллиарда евро помогают подготовить реку Сену к Олимпийским играм 2024 года и защитить жизненно важную водную артерию города от загрязнения.