Microsoft инвестирует в проекты во Франции 4 млрд евро

By Euronews

Крупнейшие на сегодняший день инвестиции будут направлены на совершествование инфраструктуры, развитие технологий искусственного интеллекта, обучение и поддержку стартапов.

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Американский технологический гигант Microsoft объявил, что инвестирует в различные проекты во Франции 4 млрд евро.

Средства будут направлены на развитие облачной инфраструктуры и искусственного интеллекта, обучение работе с ними и совершенствование французских технологий.

Это будет крупнейшее капиталовложение компании во французскую экономику.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инвестиции Microsoft имеют решающее значение для всей Европы, чтобы оставаться конкурентоспособной в сфере искусственного интеллекта.

"Это фундаментальный шаг, но это только один шаг, потому что вместе с вами я смотрю на то, что будет дальше. Мы вступаем в совершенно иной мир, где конкуренция будет жесткой, и мы сможем победить, только если у нас будут надежные партнеры, вы в их числе", - сказал французский президент, обращаясь к главе Microsoft Брэду Смиту.

Компания также поставит во Францию около 25 тысяч новейших графических процессоров к концу 2025 года и запустит проект по подготовке специалистов в области искусственного интеллекта, цель которого - обучить к 2027 году миллион человек.