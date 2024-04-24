Бакинский порт, стратегически расположенный на Каспийском море, расширяется, чтобы удовлетворить потребности мировой торговли, уделяя первостепенное внимание устойчивому развитию и инвестициям в местные проекты.

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Бакинский порт в Азербайджане — старейший и наиболее стратегически важный порт на Каспийском море. Он расположен на торговом пути, соединяющем Восток и Запад, и является главным транспортно-логистическим узлом. Обеспечение связи — ключ к его успеху.

По словам Талеха Зиядова, генерального директора Бакинского порта, глобальные потрясения и войны лишь подчеркнули важность цепочки поставок. В интервью Euronews он сказал, что, поскольку порт расположен в центре Центральной Евразии, он является основным связующим звеном во всех направлениях. «Бакинский порт становится пятизвездочным хабом 21 века. Он не только соединит континенты, но и внесет непосредственный вклад в экономическое развитие региона, частью которого является», — добавил он.

Заинтересованные стороны порта намерены адаптировать, наращивать возможности и соответствовать растущим требованиям мировой торговли. В прошлом году совокупный объем перевалки грузов достиг более 7,3 миллионов тонн, увеличившись на 51% с 2020 года. Зиядов добавил: «У нас очень хорошая рабочая команда с высоким КПД обработки грузов. Все эти факторы способствовали увеличению объема грузов и тому доверию, которое международные клиенты оказали Бакинскому порту».

Расположенный в Алате, в 70 километрах от столицы Азербайджана Баку, порт располагает 13 причалами, в том числе терминалами Ро-Ро, паромным терминалом и терминалом для генеральных грузов. Наряду с терминалами для потребительских товаров, автомобилей и сырья, строится терминал удобрений, который будет включать склады вместимостью 60 000 тонн различныхудобрений.

Развитие технологий, цифровизация и автоматизация — ключевые направления стратегии развития порта. Юджин Си, главный операционный директор Бакинского порта говорит: «Цифровизация неизбежна, она неотъемлемая часть развития. Мы серьезно к этому относимся, готовы делиться опытом и следить за тем, чтобы эта интеграция происходила вместе с нашими соседями».

Порт также проводит политику экологической устойчивости, чтобы снизить свое воздействие на окружающую среду и экосистему. Предусмотрено строительство завода по переработке сточных вод в техническую воду. Система очистки сточных вод состоит из пяти модулей, использующих технологию вращающегося биофильтра (RBC), каждый из которых очищает 500 м3 сточных вод ежедневно, эффективно удовлетворяя потребности 2500 сотрудников максимум.

Кроме того, в прошлом году порт присоединился к Глобальному договору ООНи намерен достичь нулевых выбросов углекислого газа к 2035 году. Си пояснил, что Бакинский порт хочет «стать образцом для других портов в регионе, ведущим поборником “зеленой политики”, “зеленых” процедур и операционных процессов для снижения выбросов углерода».

«Недавно мы измерили наш углеродный след. Наши подозрения подтвердились. Выбросы от судов составили около 60 процентов от всех выбросов углерода. За судами следуют грузовики и наше оборудование», — добавил он. «Это послужило основой для четкого стратегического плана по сокращению выбросов до нуля примерно через 15-20 лет».

Близлежащий экопарк «Алат» является продолжением «зеленых» инициатив Бакинского порта, выходящих за рамки его портовых операций, и оснащен энергосберегающим оборудованием. Кроме того, в порту стартовала программа обучения местных школьников робототехнике и кодированию, цель которой — подготовить производителей технологий будущего.

В концепции порта заложена не только торговля но и защита окружающей среды и дикой природы. В акватории порта обитает более 40 видов птиц, включая 200 фламинго, которые ежегодно мигрируют в порт из Африки. Кроме того, порт расширяет свои зеленые зоны, высадив более 60 000 деревьев и растений, а к 2025 году в районе Алат планируется высадить еще 100 000.

«Мы провели исследование с местным университетом ADA University по некоторым программам, чтобы разработать несколько совместных проектов», — сказал Си. «В планах капельное орошение, чтобы можно было продолжать озеленение, создавать буферные зоны и поддерживать дикую природу в регионе».

С учетом планов дальнейшего расширения Бакинский порт твердо намерен и дальше укреплять свою роль мирового лидера в торговле и логистике. Генеральный директор Зиядов говорит: «Следующий пять лет будут очень позитивными, потому что наступил момент, когда международные бизнес постепенно включается в эту цепочку поставок, проявляя заинтересованность. Они хотят расширяться».