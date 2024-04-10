Поскольку взаимодействие искусственного интеллекта и человека становится все более неизбежным, The Exchange задается вопросом, как революция искусственного интеллекта повлияет на ведение бизнеса в будущем.

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Искусственный интеллект существует уже несколько десятилетий, но за последние пару лет способы взаимодействия людей с ним кардинально изменились. Большинство людей по всему миру сталкивались с искусственным интеллектом, даже не подозревая об этом. Отчасти это связано с тем, что, по мере ускорения темпов развития ИИ, становится все труднее отличить человека от машины. По данным Всемирного экономического форума, семьдесят пять процентов опрошенных им компаний собираются внедрить искусственный интеллект в ближайшие пять лет.

В этом выпуске программы The Exchange президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде делится своим мнением о глобальном влиянии искусственного интеллекта. Мы также услышим генерального директора компании Builder.ai из Сан-Франциско Сачина Дев Дуггала, который расскажет нам о том, как искусственный интеллект повлияет на бизнес в будущем.