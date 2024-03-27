Страны ЕС выпускают новые монеты евро в честь особых событий

Германия, Бельгия и Испания входят в число европейских стран, выпустивших новые монеты, посвященные местам и событиям национального значения.

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Двадцать стран Европейского союза используют евро в качестве официальной валюты, и каждый год некоторые из них выпускают памятные монеты.

Германия, Бельгия и Испания недавно выпустили монеты с новым дизайном. С чем это связано?

Германия

Германия уже выпустила две памятные монеты в этом году. Одна из них посвящена северной немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания и изображает сцену из ее национального парка Ясмунд.

Дизайн был создан художником Михаэлем Отто, и на нем изображены легендарные меловые скалы и буковые леса. На монете также изображен гуляющий по набережной человек.

Каждый год Германия выпускает монеты, чтобы отдать дань уважения одной из своих 16 земель, и на них изображается значимое здание или достопримечательность этого региона.

Вторая монета этого года имеет скорее национальное, чем региональное значение, и посвящена 175-летию Франкфуртской конституции.

Это событие, известное также как Конституция церкви Святого Павла (Конституция Паульскирхе), стало первой попыткой - в марте 1849 года - создать общенациональную демократическую конституцию для Германии.

Франкфуртское национальное собрание не смогло заручиться поддержкой Пруссии и Австрии, поэтому попытка принятия конституции в конечном итоге провалилась. Однако она по-прежнему остается моментом национального значения.

На монете, разработанной берлинским художником Бодо Брошатом, изображены представители учредительного Национального собрания, входящие в церковь Святого Павла во Франкфурте.

Позади них мы видим бумагу, на которой написана Конституция, перо, государственный флаг Германии и три женские аллегории: Единство, Справедливость и Свобода.

Испания

Еще одна страна, выпустившая в этом году две новые монеты, - Испания.

Одна из них посвящена национальной полиции, которая в этом году отмечает свое 200-летие. На монете изображена эмблема этой организации.

Генеральный директор полиции Испании Франсиско Пардо сказал: "Эта монета - уникальный экземпляр, который отражает непоколебимую приверженность национальной полиции безопасности Испании".

Другой дизайн монеты этого года посвящен Севилье, городу на юге Испании, где расположены три объекта наследия ЮНЕСКО.

Один из таких объектов, культовый внутренний двор Севильского Алькасара Патио-де-Донсельяс (Девичий двор), изображен на монете.

Бельгия

Бельгия представила новый дизайн монеты этого года после встречи министров финансов Еврогруппы в январе.

Памятная монета номиналом 2 евро посвящена Совету ЕС, а также 25-летнему сотрудничеству в рамках Экономического и валютного союза.

В центре монеты изображены 27 ласточек: по одной птице на каждое государство-член ЕС.

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Выбор ласточек, созданных художницей Ирис Бруйнс, знаменателен тем, что эти птицы, как известно, движутся вместе за одним лидером.