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Сбой в работе McDonalds по всему миру

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Архив Авторское право Matt Rourke/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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В Европе, Азии и Австралии закрылись рестораны быстрого питания McDonalds. В корпорации заявили, что проблема не связана с кибератакой, но причину сбоя не сообщили.

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В работе ресторанов быстрого питания McDonalds в пятницу произошел системный сбой. Сообщалось о закрытии на несколько часов торговых точек в Азии, Европе и Австралии. Пострадало и приложение McDonalds.

В заявлении корпорации говорится, что техническая проблема не была вызвана кибератакой, но причина сбоя не уточняется.

Владелец нескольких ресторанов в Швеции заявил, что сбой связан с тем, что все рестораны McDonald's подключены к единой глобальной сети. "В этом вся беда", - заключил бизнесмен.

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