Гендерные предрассудки по-прежнему встречаются по всему миру. Некоторые женщины стараются это изменить, вдохновляя других, но ещё многое предстоит сделать.

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С 1975 года 8 марта отмечается как Международный женский день ООН.

В этот день отмечается прогресс женщин как лидеров и организаторов перемен во всех отраслях и сферах. Организации определяют области, в которых можно сократить гендерный разрыв в оплате труда, устранить предвзятость и дискриминацию с целью создания условий для более широкой инклюзивности, что соответствует теме этого года «Инвестируйте в женщин: ускоряйте прогресс».

Ведущий программы The Exchange Гай Шон побеседовал с двумя женщинами из разных отраслей, которые возглавляют процесс перемен. Кэтрин Майер, экс-генеральный директор Web Summit, ежегодной международной конференции по технологиям, и будущий генеральный директор NPR, оказала огромное влияние на женщин в технологическом секторе. Доктор Шахина Джанджуха-Дживрадж — доцент HEC Paris в Катаре, эксперт по инновациям, лидерству и многообразию, а также автор, удостоенный наград, чья работа посвящена вдохновению и расширению возможностей следующего поколения женщин.