Ненужные покойники, короткие стрижки и попкорн: как узнать, что в стране рецессия?

Знаете ли вы об индикаторе невостребованных трупов? А о показателях коротких стрижек и спроса на попкорн? И то, и другое, и третье может многое рассказать о здоровье экономики и настроениях в обществе.

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Экономические показатели, какие они? Большинству приходят на ум самые распространенные термины - например, валовой внутренний продукт (ВВП), платежный баланс, процентные ставки или обменные курсы. Но знаете ли вы, что существуют и другие, малоизвестные, показатели, которые могут рассказать много интересного об экономике?

В то время как упомянутые выше показатели - зеркало прежде всего макроэкономической ситуации, параметры менее известные лучше отражают тенденции и настроения потребителей. Ниже приведены несколько самых необычных экономических индикаторов. Что скрывается за ними?

Индикатор невостребованных трупов

Индикатор невостребованных трупов говорит о том, что в период финансовых трудностей родственники умерших предпочитают сэкономить на похоронах и так перепоручить организацию погребения государству.

Соответственно, чем больше в моргах невостребованных умерших, тем мрачнее экономические перспективы. Так, в 2009 году, в разгар финансового кризиса, когда резко возросло число увольнений, в ряде американских городов, например, в Детройте и Лос-Анджелесе, увеличилось количество невостребованных трупов.

"Я никогда не видел столько невостребованных тел за 13 лет работы, - вспоминает Альберт Сэмюэлс из морга округа Уэйн в штате Мичиган, - Это началось, когда экономика пошла на спад в прошлом году".

Согласно недавнему отчету британской финансовой компании SunLife, стоимость похорон в Великобритании в 2024 году увеличилась на пять процентов по сравнению с 2023 годом и теперь составляет около 9658 фунтов стерлингов (11 346,5 евро). Это - бюджет на недорогую похоронную церемонию, поминальный обед, а также затраты на вступление в имущественные права.

Больше фильмов и попкорна!

Чем хуже дела в экономике, тем лучше для продаж попкорна в кинотеатрах! Эту тенденцию отмечают сразу несколько стран. Объяснение простое: в кризис больше людей выбирают кино в попытке отвлечься от повседневных забот и финансовых тревог.

"Во время шести из последних восьми рецессий мы наблюдали рост кассовых сборов и посещаемости, - рассказывает Патрик Коркоран, бывший представитель Национальной ассоциации владельцев кинотеатров. - Люди ищут избавления от проблем и идут в кино, которое стало наименее затратным видом досуга".

По данным Американской ассоциации кинокомпаний, рост продаж билетов в кинотеатрах наблюдался и во время рецессий 1981-82 и 1973-74 годов.

Индикатор численности аллигаторов

Индикатор популяции аллигаторов говорит о том, что в период кризиса меньше состоятельных людей тратятся на предметы роскоши, такие как сумки, обувь или часы из кожи крокодила. В результате популяции этих животных на фермах резко увеличиваются, особенно в местах их традиционного изобилия, таких как Луизиана, Флорида, Техас и Джорджия в США.

Во время рецессии 2008-2009 годов крупные модельеры, среди них Hermes, купили несколько кожевенных заводов в США, чтоб обрабатывать материал от заводчиков аллигаторов, что привело к возникновению дефицита в секторе обуви и сумок класса люкс. Некоторые дизайнеры в итоге решили вообще отказаться от изделий из кожи аллигатора, что привело к новому витку роста его популяции.

Индикатор количества укусов комаров

Индикатор показывает, как с ростом числа пустующих и неухоженных домов увеличивается и популяция комаров (из-за застойных водоемов и нескошенной травы). В ноябре 2023 года в Англии и Уэльсе насчитывалось 261189 пустующих домов, что на 12556 больше, чем годом раньше. Параллельным признаком такого тренда стал рост популяции комаров.

Индикатор первого свидания

Индикатор первого свидания - знак того, что в период экономического спада люди чаще приглашают на свидание других, чувствуя себя более одинокими и тревожными. В 2008-м сайт онлайн-знакомств Match.com показал самый сильный четвертый квартал за семь лет.

Другие службы знакомств, такие как Amy Laurent International, также сообщили о 40-процентном увеличении числа женщин на рынке знакомств в период с ноября 2008 года по февраль 2009 года. "В период неопределенности экономической ситуации, когда люди переоценивают приоритеты, они не хотят идти по жизни в одиночку, - сказал в интервью New York Times Пеппер Шварц, профессор социологии из Университета Вашингтона. - Когда вы не уверены в том, чего ожидать, любовь кажется еще более важной".

Во времена экономического спада люди реже тратят деньги на походы в бары или на светские мероприятия, чтобы познакомиться в "реале". Эта тенденция способствует еще более активному использованию профильных приложений и веб-сайтов. Они, как правило, дешевле, а выбор потенциальных партнеров там гораздо шире.

Время стрижки

Японский индикатор стрижек гласит, что местные женщины носят длинные волосы, когда экономика растет, и короткие - в кризис. Например, когда страна столкнулась с экономическим кризисом в 1990-х годах, все больше женщин стали выбирать стрижки покороче. Явление повторилось во время рецессии 2008-2009 годов.

Это может быть связано с тем, что уход за волосами воспринимается как роскошь, особенно когда денег в обрез, что приводит к изменению предпочтений.

По данным исследования, проведенного косметической компанией Kao, треть респондентов признали: посещение салонов помогает им чувствовать себя увереннее. Около 70 процентов опрошенных назвали поход к парикмахеру - приоритетной возможностью ухода за собой, а 51 процент считают своего парикмахера близким человеком.

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Питер Пфистер, президент торговой ассоциации Intercoiffure Mondial, уверен: "Когда люди идут в парикмахерскую, они платят не только за хорошую стрижку, но и за то, чтобы их побаловали, дали отдохнуть от повседневной жизни".

"От пушек до икры"

Индекс "от пушек до икры" измеряет количество денег, потраченных правительствами на военные самолеты ("пушки"), в сравнении с тем, сколько мировая элита тратит на частные самолеты ("икру"). Соотношение помогает пролить свет на периоды геополитической напряженности, когда оборонные бюджеты растут, и на периоды относительного глобального спокойствия, когда богатые могут тратить, не считая...

Так, в конце 1980-х годов индекс "от пушек до икры" резко подскочил из-за высоких расходов на истребители во время Холодной войны. А в конце 1990-х - начале 2000-х годов он пошел в них на фоне потребительского бума и периода глобального экономического спокойствия.

Стоит отметить, что этот показатель может быть не очень надежным из-за временного зазора между размещением заказов на самолеты и реальными сроками их поставки.