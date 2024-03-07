По мнению профессора Нью-Йоркского университета Аруна Сундаранджана, люди, которые смогут найти способ дополнить искусственный интеллект своими уникальными человеческими навыками и чертами, получат преимущество перед теми, кто вообще избегает искусственного интеллекта.

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Сундарараджан, преподающий предпринимательство и цифровые технологии в Школе бизнеса Стерна, рассказал Euronews Business: "Я думаю, что людям, которые понимают, как использовать преимущества ИИ, дополняя свою человечность, будет легче, чем тем, кто пытается уклониться от ИИ, потому что вы знаете, что генеративный ИИ в какой-то момент имеет очень высокие шансы повторить все или часть того, что вы делаете.

"И поэтому важным первым шагом в определении того, как мне перейти к тому, что я буду делать дальше, является умение пользоваться ИИ, чтобы, по крайней мере, понять его возможности? Насколько он будет хорош через пару лет? И какие ниши я, как человек, могу занять, чтобы оставаться актуальным?"

Как предприниматели могут использовать ИИ, чтобы дополнить свои человеческие возможности?

По мнению Сундарараджана, ИИ может быть наиболее полезен в ситуациях, когда он берет на себя самые рутинные или трудоемкие задачи, такие как ответы на электронные письма, создание презентаций, написание бесконечных строк кода и так далее.

Таким образом, предприниматели освобождаются от более творческих или тонких задач, таких как разработка идей. Это включает в себя придумывание новых продуктов, поиск новых целевых рынков, а также новых способов улучшения и модернизации существующих продуктов.

Таким образом, объединив лучшие возможности искусственного интеллекта и человека, предприниматели смогут предложить своим клиентам более эффективные и качественные продукты, в которых по-прежнему присутствует человеческий подход.

Сундараранджан говорит: "На мой взгляд, одно из самых больших обещаний ИИ, особенно генеративного ИИ, - это возможность наделить людей способностями, которых у них нет, и создать совершенно новое поколение микропредпринимателей, владеющих крошечным кусочком экономики".

"Новые медицинские работники, новые финансовые аналитики, новые преподаватели, новые помощники юристов, новые творческие личности, у которых может быть мотивация и идеи, но нет технических или творческих навыков или некоторых ноу-хау, чтобы воплотить это предпринимательское видение в реальность".

Он также подчеркивает, что в некоторых случаях даже люди, которые не собираются быть предпринимателями, могут стать таковыми благодаря всем возможностям, которые предоставляет генеративный ИИ.

Аналогичным образом, в сфере образования предприниматели, а также преподаватели могут использовать ИИ для обеспечения высококачественного образования в неблагополучных общинах или менее развитых странах, которые не всегда имеют такие возможности.

Границы между ИИ и человеческим капиталом жизненно важны

Однако сколько бы достижений ни принес ИИ на рабочие места, между технологиями и человеческим капиталом все равно должна быть граница, чтобы поощрять предпринимательство и защищать рабочие места.

Говоря о некоторых опасностях, связанных с использованием ИИ в рабочих процессах, Сундарараджан сказал: "Я думаю, что многие компании собираются персонализировать ИИ для своих лучших сотрудников, фиксируя, как они выполняют свою работу, как они пишут успешные коммерческие предложения, как они пишут хороший маркетинговый контент.

"И я думаю, что именно здесь начинает расти опасность для сотрудника, потому что, если ваши способности начнут копироваться в системе ИИ, которая, возможно, изначально была разработана для того, чтобы помочь вам в работе, что произойдет, когда вы покинете компанию?

"Ваш помощник ИИ, ваш цифровой двойник, может остаться, а кто-то, кому платят в два раза меньше, чем вам, в итоге может оказаться почти таким же продуктивным, как вы, потому что у него есть ваш интеллектуальный капитал".

В краткосрочной перспективе, хотя ИИ может помочь освободить часть рабочей нагрузки сотрудников, он также может отбить у высокоэффективных сотрудников желание выкладываться на полную из-за страха быть легко замененными ИИ. Таким образом, они могут захотеть сохранить часть своего человеческого капитала, чтобы оставаться привлекательными кандидатами для следующей работы.

В долгосрочной перспективе это может привести к тому, что некоторым сотрудникам будут недоплачивать, а количество рабочих мест во всем мире сократится, поскольку ИИ будет лучше копировать человеческий труд.