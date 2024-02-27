Электрокар Renault Scenic E-Tech получил премию "Автомобиль года 2024"

Обладателя трофея выбирало жюри из 59 автомобильных журналистов из 22 европейских стран. Награждение состоялось на Международном автосалоне в Женеве.

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Renault Scenic E-Tech стал обладателем престижной премии "Автомобиль года 2024", обойдя BMW и Peugeot и набрав в общей сложности 329 баллов.

Победитель был объявлен на открытии Женевского автосалона, который вернулся на международную арену после четырехлетнего перерыва.

Конкуренцию французскому электрическому внедорожнику составили BMW 5 Series и Peugeot 3008, которые заняли второе и третье места соответственно, оставив позади BYD Seal, Kia EV9, Toyota C-HR и Volvo EX30.

Согласно результатам голосования, модель Renault стала фаворитом в Турции, Венгрии, Франции, Великобритании, Испании, Нидерландах, Италии, Люксембурге и Бельгии.

На 100% электрический семейный автомобиль

Из-за сложности эффективного сочетания размеров семейного автомобиля и мощности, которую ему должен обеспечивать полностью электрический двигатель, этому сегменту рынка еще есть куда расти.

Renault Scenic E-tech уже называют серьезным конкурентом Tesla Model Y по цене и дальности хода, поскольку модель французского бренда способна проехать без подзарядки до 610 км с самой мощной электрической батареей. Стартовая цена во Франции составляет 39 990 евро.

"Победа в престижной премии "Автомобиль года" — это большой повод для гордости всех сотрудников группы Renault и бренда Renault, — говорится в заявлении генерального директора Renault Фабриса Камболива. — Это признание свидетельствует о том, что мы сделали правильный выбор: рекордный запас хода, щедрая и привлекательная вместительность, и все это при тщательно контролируемом воздействии на окружающую среду! Если добавить к этому удовольствие от вождения и оборудование voiture à vivre, такое как новый панорамный люк Solarbay или систему OpenR Link последнего поколения с интегрированными системами Google, то Scenic обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы укрепить свои позиции на европейском рынке EV".

Поставки первых моделей ожидаются в конце этого года.

Renault Scenic E-Tech Renault

100-летие Женевского автосалона

После четырех лет отсутствия в календаре международных мероприятий, в основном из-за пандемии COVID-19, Женевский международный автосалон отмечает свое 100-летие.

Оно совпадает с 60-летием премии "Автомобиль года", которая состоялась в день открытия автосалона.

"После четырехлетнего перерыва Женевский международный автосалон возвращается, — сказал президент организатора, некоммерческого фонда Comité Permanent du Salon International de l'Automobile Александр де Сенаркленс. — Мы рады, что можем снова приветствовать производителей и посетителей в Palexpo с инновационным форматом. Мы предпринимаем динамичный и предприимчивый путь восстановления, и мы стремимся к тому, чтобы выставка росла из года в год".

В этом году на выставке будет представлено 15 мировых и европейских премьер автомобилей, а также другие мероприятия и участники, включая китайского автопроизводителя BYD и Formula 1 Merchandising.

Выставка будет открыта для публики с 27 февраля по 3 марта 2024 года в Palexpo, Женева, Швейцария.