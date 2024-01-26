By Greta Ruffino

Недавняя кампания бойкота в Италии крупного макаронного бренда вызвала ажиотаж в социальных сетях после того, как фабрику посетил высокопоставленный итальянский политик. Насколько эффективными могут быть подобные действия?

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Один из самых популярных итальянских производителей макаронных изделий Rummo, экспортирующий свою продукцию в более чем 60 стран мира, недавно стал объектом кампании бойкота в социальных сетях.

Зампредсовета министров Италиии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини посетил макаронную фабрику и поделился видео с места событий.

Он сказал: "Запах не доходит до вас, однако, тем, кто выступает за муку из насекомых, червей, сверчков и саранчи, тем, кто в Брюсселе выступает против средиземноморской диеты, я хочу сказать - да здравствует наша паста!"

После этого в Интернете появились призывы к бойкоту продукции бренда Rummo с хэштегом "#boicottaRummo" (#boycottRummo).

Одни критиковали производителя за то, что он якобы использовал Сальвини, чтобы негативно повлиять на бренд, другие обвиняют премьера в том, что тот постоянно отдает предпочтение Северной Италии, подчеркивая несоответствия в его похвалах в адрес, например, неапольской марки пасты.

View this post on Instagram A post shared by Dillinger News (@dillingernews) Сальвини побывал на заводе Rummo, чем вызвал гнев как в свой адрес, так и в адрес компании

В ответ на кампанию бойкота владелец бренда Козимо Руммо заявил итальянскому информационному агентству ANSA: "Люди будут и дальше покупать нашу пасту. Я не прошу никого, кто приходит к нам,показывать партийный билет".

Действительно ли бойкоты брендов в соцсетях работают?

Кампании бойкота компаний используются довольно давно. Недавно Euronews Business сообщал, что главный исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински сетовал, что бойкоты привели к потерям региональных отделений на Ближнем Востоке после обвинений компании в поддержке Израиля.

Коллективные действия в соцсетях, направленные на снижение репутации бренда по тем или иным причинам, становятся все популярнее. Какими могут быть последствия?

По мнению профессора Университета Пенсильвании Америкуса Рида, бойкоты редко бывают успешными в том, чтобы повлиять на продажи, однако они наносят репутационный ущерб.

"Недовольство приходит и уходит. Компании могут страдать от кратковременных спадов продаж, но бойкоты в соцсетях редко наносят ущерб бизнесу в долгосрочной перспективе", - пишет Рид в статье для The New York Times.

В случае с Rummo многие итальянские общественные деятели и политики выразили поддержку бренду, производящему макаронные изделия, подчеркнув, что он обеспечивает работой более 160 сотрудников.