Зооиндустрия переживает стремительный рост

Мировая индустрия товаров и услуг для домашних животных движется к тому, чтобы стать чрезвычайно конкурентным рынком. Количество владельцев домашних животных с 2020 года увеличилось более чем на 50% в европейских странах, таких как Великобритания, Германия и Франция.

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В этом выпуске The Exchange в фокусе внимания — многомиллиардная зооиндустрия. Люди готовы на всё для обеспечения надлежащего ухода своим любимым питомцам, благодаря чему эта отрасль процветает на территории Северной Америки и Европы. Мы побеседуем с Соней Морган, генеральным директором компании Pet Travel EU, которая специализируется на перевозках наших пушистых друзей. Мы посетим центр по уходу за собаками, где присматривают за домашними животными в дневное время, пока их владельцы находятся в офисах. А самые свежие новости мы узнаем у Джеффа Гамильтона, генерального директора Nestle Purina, который расскажет об истинных масштабах зооиндустрии.

Этот сектор экономики растёт быстрыми темпами, и аналитики прогнозируют, что к 2030 году он будет оцениваться в полмиллиарда долларов.

The Exchange © euronews

Генеральный директор Nestle Purina Petcare Europe Джефф Гамильтон выступил на The Exchange © euronews

Меняющийся рынок зоотоваров

Одной из областей в зооиндустрии, демонстрирующей значительный рост, является производство кормов для домашних животных. Джефф Гамильтон, генеральный директор Nestle Purina Petcare Europe, объяснил, что по мере того, как люди более осознанно подходят к потребляемой пище, тот же подход начинает распространяться и в отношении домашних животных.

«Владельцы домашних животных всё ещё находятся в процессе перехода с корма домашнего приготовления на корм промышленного производства. И это будет оставаться ключевым фактором, обеспечивающим рост данной сферы, а также стимулирующим производство экологичной продукции и перерабатываемой упаковки. Со своей стороны мы вкладываем огромное количество усилий, чтобы предложить более точные решения в сфере питания, в частности, для удовлетворения пищевых потребностей домашних животных».

Okazoo (Бельгия) © euronews

Okazoo - это компания, предоставляющая услуги по уходу за домашними животными, расположенная в центре бельгийской столицы, в Брюсселе. Компания заботится о благополучии животных и обязуется развлекать и ухаживать за нашими пушистыми друзьями, пока их владельцы находятся на работе. Этот бизнес стартовал в 2010 году, когда его основатель Карина Коче заметила свободную нишу на рынке. С тех пор компания стала надёжным партнёром для владельцев собак по всему городу.