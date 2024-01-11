Самый быстрый в мире суперкар выставлен на аукцион

За Bugatti Chiron Super Sport 300+ "попросят" около 5 миллионов евро

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Суперкар Bugatti Chiron Super Sport 300+ 2022 года выпуска входит в лимитированную серию из всего 30 моделей.

Этот автомобиль способен развивать скорость более 490 километров в час.

Если рассматривать эту скорость в контексте, то можно вспомнить, что самый большой в мире пассажирский самолет Airbus A 380, вмещающий более 850 человек, взлетает со скоростью около 300 км/ч.

В 2019 году франко-итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей отметил свое 110-летие значительным достижением: именно тогда бывший победитель "Ле-Мана" Энди Уоллес разогнал новый прототип до рекордной скорости.

Вслед за этим выдающимся подвигом была выпущена ограниченная серия автомобиля, получившая название Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Роскошный автомобиль оснащен 8-литровым двигателем с турбонагнетателями и мощностью 1 577 лошадиных сил. Для сравнения, у Volkswagen Polo их 95.

Только 8 из 30 моделей попали в США, и это первый случай, когда одна из них будет выставлена на торги.

Автомобиль будет представлен на аукцион американской компанией Bonhams Cars и будет продан 25 января в Скоттсдейле, штат Аризона, США, по оценочной цене в 5-5,5 миллиона долларов (4,56-5,2 миллиона евро).

В тот же день на аукцион Bonhams Cars будет выставлен Bugatti Type 57 Atalante Sunroof Coupe 1936 года Bonhams Cars

"Это квинтэссенция гиперкаров. Bugatti имеет непревзойденную репутацию в области высокопроизводительных автомобилей, и Chiron Super Sport 300+ является символом этого автомобильного совершенства", - сказал Луи Франкель, специалист Bonhams|Cars.

Перспективы рынка суперкаров

Суперкары - это эксклюзивные спортивные автомобили, обычно выпускаемые в ограниченном количестве.

Они оснащаются мощными двигателями, отличаются улучшенной аэродинамикой и производятся из легких материалов.

В сегменте суперкаров лидируют такие бренды, как Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Daimler AG, McLaren, Porche, Koenigsegg и другие. Глобальный рынок таких машин оценивался почти в 17 миллиардов долларов в 2022 году.

Согласно последнему прогнозу Business Research Insights, в период с 2022 по 2031 год мировой рынок будет расти на 3,72 % в год благодаря растущему спросу на экологически чистые автомобили и развитию автономных транспортных средств.