На это Рождество многие европейцы отказались от "Тайного Санты" – не только на работе, но и в кругу семьи. Причина – кризис стоимости жизни.

РЕКЛАМА

"Тайный Санта" – любимый рождественский ритуал для многих, но в этом году он может стать источником дополнительного стресса, поскольку стоимость жизни в Европе продолжает расти.

В результате некоторым приходится выделить на "Тайного Санту" меньше денег – не только на работе, но и в семье, а то и вовсе отказаться от него.

Согласно опросу 1000 британских бизнесменов, проведенному компанией Love2shop, около 27% британских работников считают, что "Тайный Санта" на рабочем месте – это пустая трата денег и времени.

От 25 до 36% учителей, работников юридической сферы и СМИ, а также ИТ-специалистов испытывают особый стресс из-за этого.

Кто украл Рождество? Canva/pixelshot

Только около 25% британских работников, похоже, действительно наслаждаются этим ритуалом в офисе, а большинство, похоже, соглашаются с ним из-за давления со стороны коллег или чтобы не прослыть офисным Гринчем.

Около 31% женщин более полно посвящают себя "Тайному Санте", но только 12% мужчин беспокоятся об этом.

В Великобритании больше всего переживают по поводу подарков жители Лондона – их около 25%, в то время как на Северо-Западе этот показатель составляет 21%. Шотландцы, похоже, не особенно любят эту игру: лишь около 5% утверждают, что получают от нее удовольствие, и 19% активно беспокоятся по этому поводу.

Возможно, к этому добавляется еще и тот факт, что даже после столь тщательного обдумывания большинство подарков "Тайного Санты" просто не воспринимаются адресатами как полезные, практичные или приятные. 20% британских работников считают, что подарочная карта может более приятным подарком, а 25% признались, что никогда не используют свои подарки.

Опрос 10 000 клиентов Appreciate Business Services также подтверждает этот вывод: около 76% подтвердили, что ваучер или подарочная карта были бы наиболее уместны для получения в рамках "Тайного Санты" на рабочем месте.

Сколько потратить и что подарить?

Другой опрос, проведенный Love2shop среди 2 000 британских работников, показал, что средняя сумма, потраченная на "Тайного Санту", составляет 14 фунтов стерлингов. Однако почти негласно считается, что большинство людей, скорее всего, потратят гораздо больше этой суммы.

Это особенно заметно среди возрастной группы 18-24 лет, которые в среднем тратят 23 фунта стерлингов. В противоположность этому, возможно, из-за меньшего давления со стороны сверстников, большинство людей в возрастной группе 55-64 года потратили 9 фунтов стерлингов.

Но что именно станет идеальным подарком для этих придирчивых получателей? Согласно опросу 1000 британских работников, проведенному компанией Instaprint, большинство людей хотели бы получить шоколад или сладости, алкоголь, новинки, ваучеры и подарки ручной работы.

Однако большинство согласны с тем, что мягкие игрушки, взрослые или грубые подарки, парфюмерию и свечи можно смело пропустить.

Могут ли подержанные подарки облегчить ущемление расходов на жизнь?

В последние годы подержанные подарки также становятся трендом. Компания Adevinta опросила 5 000 респондентов в Испании, Франции, Нидерландах, Италии, Бельгии и Германии. Согласно полученным результатам, около 64% респондентов готовы подарить подержанный подарок на это Рождество.

Одной из основных причин этого является желание сэкономить деньги, поскольку за последние пару лет инфляция в европейских странах резко возросла. Еще одним важным фактором стало желание купить товары местного и экологически чистого производства, а также возможность найти такие сокровища, как ностальгические и винтажные вещи. Одежда и предметы домашнего обихода были одними из наиболее часто покупаемых вещей.

Это также может объяснить, почему подарки ручной работы в этом году, похоже, пользуются популярностью у получателей – ведь они могут оказаться тем, что они сами могли бы подарить. Тем не менее, большая часть людей, около 40%, все еще не убеждены в достоинствах подержанных подарков и считают, что это не для них.

Учитывая, что большинство британских респондентов хотят сэкономить на подарках для "Тайного Санты", рынок подержанных вещей вполне может стать выходом из положения. Это также поможет значительно сократить потери, поскольку большинство нежелательных подарков либо выбрасываются, либо перепродаются, либо дарятся повторно.

Очередь в парижский универмаг во время пандемии AFP

Может быть, пришло время пересмотреть организацию праздников на рабочем месте?

По данным компании Love2shop, 83% британских работников предпочли бы получить рождественскую премию вместо праздничной вечеринки.

РЕКЛАМА

Похоже, что это все чаще происходит в то время, когда большинство компаний также ощущают инфляцию, вынуждая их выбирать между бонусами и вечеринкой. В связи с этим некоторые организации выбирают вечеринку, пытаясь повысить уровень культуры и товарищества на рабочем месте.

Однако, похоже, это часто не удается: около 45% работников назвали неподобающее поведение подвыпивших коллег и нескромные светские беседы одними из главных причин, по которым они будут избегать сезонных мероприятий.

Еще 24% предпочли бы не общаться с коллегами вне работы. Многие работники также считают, что в нерабочее время на рабочих местах не следует проводить "обязательные веселые" мероприятия, такие как тимбилдинги и прочее.

В случае, если они все же проводятся, некоторые работники считают, что им должна выплачиваться компенсация за дополнительное время.

Это подтверждают около 56% работников, которые заявили, что им вообще не важно, будет ли у них праздничная вечеринка, и около 92% работников, которые хотят иметь право голоса в вопросе о том, получат ли они премию или устроят торжественное мероприятие.

РЕКЛАМА

Что касается размера премии, то большинство работников подчеркнули, что были бы рады получить хотя бы 110 фунтов стерлингов, а около 19% предпочли бы, чтобы эта премия была в виде ваучера или подарочной карты.

Разве нельзя получить и то, и другое, спросите вы? К сожалению, только если вы относитесь к тем 5% самых удачливых работников, которые получают и премию, и рождественский праздник.

Однако, учитывая, что инфляция, скорее всего, достигла своего пика, а Банк Англии, похоже, готов снизить процентные ставки в следующем году, Рождество 2024 года может стать более веселым праздником на рабочем месте.