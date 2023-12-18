Восстановление хлопчатобумажной промышленности Узбекистана после бойкота

Хлопчатобумажная промышленность Узбекистана возрождается после бойкота: наблюдаются экономический рост и переход к производству качественного текстиля.

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Узбекистан является шестым по величине производителем хлопка в мире. После реформ и снятия международного бойкота узбекского хлопка в этой отрасли наблюдается рост.

Запрет был инициирован в 2010 году организацией Cotton Campaign в связи с использованием принудительного труда при сборе урожая: более 2 миллионов человек, включая детей, были вынуждены работать на полях. Всемирный банк и Международная организация труда (МОТ) ООН организовали кампанию мониторинга, которая показала, что к 2021 году с использованием принудительного труда было покончено, а в 2022 году бойкот был снят.

В этом выпуске программы Focus корреспондент Euronews Галина Полонская встретилась с правозащитницей Гульноз Мамарасуловой, которая помогла организации Cotton Campaign проводить мониторинг на полях для выявления признаков использования принудительного труда при сборе урожая. По ее словам, признание проблемы принудительного труда государством, ее освещение на телевидении и проведение кампаний в социальных сетях помогли решить эту проблему. Галина также побеседовала с бывшим заместителем министра сельского хозяйства Анваром Каримовым. Он подчеркнул, что государство намерено бороться с этой практикой.

У сборщиков хлопка, таких как Гульчера Орипова, зарплата выросла до 500 долларов (458 евро) в месяц. Узбекистан перешел от экспорта сырья к торговле готовой продукцией, что привело к увеличению экспорта и росту инвестиций. Экспорт текстиля также вырос с сотен миллионов во время бойкота до 3,2 миллиарда долларов в 2022 году. В стране создано 130 частных хлопковых кластеров, призванных содействовать контролю качества и внедрению инноваций. Музаффар Разаков, генеральный директор группы компаний Global Textile (одной из ведущих текстильных компаний Узбекистана), рассказал Галине о своей бизнес-стратегии, направленной на продажу высококачественных тканей по всему миру.

Галина увидела коллекцию хлопковой одежды в галерее Human House, где дизайнер Лола Сайфи также рассказала ей о влиянии отмены бойкота: теперь она может больше творить и одевать больше людей в одежду из Узбекистана.