Как реклама Zara спровоцировала кампанию бойкота бренда

Крупные бренды, такие как испанская Zara и немецкая Puma, столкнулись с кампанией бойкота из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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Компания Zara извинилась и удалила рекламу с завернутыми в белую ткань манекенами со своего сайта и из приложения после того, как та вызвала негативную реакцию в соцсетях и привела к призывам палестинских активистов бойкотировать ритейлера, передает Рейтер.

Компания Inditex, которой принадлежит Zara, опубликовала извинения в своем аккаунте в Instagram, после появления там десятков тысяч гневных комментариев под фотографиями. В соцсети Х #BoycottZara стал одним из самых популярных трендов.

На одной из фотографий модель держит манекен, завернутый в белую ткань, на другой - бюст лежит на полу, на третьей - манекен без рук.

Активисты сочли, что эти снимки напоминают фотографии погибших людей в белых саванах в секторе Газа.

Zara не стала комментировать призывы к бойкоту, отметив лишь, что коллекция была придумана в июле, а фотографии для рекламы сделаны в сентябре.

Война между Израилем и ХАМАС началась 7 октября.

В комментариях в ответ на это было сказано: "Неважно, когда это было задумано, достаточно одной головы, чтобы понять, что такое не нужно публиковать".

На презентации коллекции 7 декабря Zara заявила, что она была вдохновлена мужской модой прошлых веков. На фотографиях модели изображены в мастерской скульптора.

Это не первый случай, когда компаниям приходится извиняться и принимать меры из-за событий на Ближнем Востоке.

Гендиректор Web Summit ушел в отставку в октябре после комментариев, которые он сделал по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС. Пэдди Косгрейв обвинил армию обороны Израиля в "военных преступлениях" и назвал удары по сектору Газа нарушением международного гуманитарного права.

Кампании бойкота из-за войны в Газе затронули западные бренды, такие как McDonald's и Starbucks, в некоторых арабских странах, в основном в Египте и Иордании, а также в Кувейте и Марокко.

В прошлом году компания Zara подверглась нападкам со стороны некоторых палестинцев и израильтян после того, как глава местной франшизы ритейлера в Израиле организовал предвыборное мероприятие для ультраправого политика Итамара Бен-Гвира.

Немецкая Puma - еще один из пострадавших брендов. Во вторник компания объявила, что перестанет быть спонсором национальной сборной Израиля по футболу со следующего года, однако утверждает, что решение было принято в 2022 году, задолго до нападения ХАМАС 7 октября, сообщает Financial Times.

"Две новые сборные будут названы позже в этом и следующем году, контракты с некоторыми федерациями, в т.ч. с Сербией и Израилем, истекают в 2024 году", - заявил представитель компании агентству Reuters.

Палестинское движение "Бойкот, изоляция и санкции" (BDS) призвало к бойкоту фирмы по производству спортивной одежды еще до нападения 7 октября из-за того, что она является спонсором израильской команды.