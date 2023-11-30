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"Финансовая подушка": сколько денег откладывают европейцы?

Покупатели в Австрии (фото из файла)
Покупатели в Австрии (фото из файла) Авторское право Hans Punz/AP2007
By Servet Yanatma
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Рост стоимости жизни продолжает существенно сказывается на бюджете европейских семей. Удаётся ли им откладывать на "чёрный день"? Жители каких стран имеют больше сбережений, а каких - меньше и почему? Выясняет Euronews Business.

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В 2022 году домохозяйства в Евросоюзе откладывали почти одну восьмую часть своего дохода - около 12,7 %. Это меньше, чем годом ранее.

Такие данные приводятся в исследовании "Сберегательное поведение домохозяйств в еврозоне" Евростата. В нём также говорится, что чаще всего европейцы хранят сбережения "на всякий случай" (в целях предосторожности). Это самый часто встречающийся мотив после "сбережений на старость". 

Euronews Business проанализировал данные по Европе и выяснил, в каких странах семьи имеют больше накоплений, а в каких - меньше или вовсе не имеют, и почему. 

Евростат определяет располагаемый доход домохозяйств как сумму, которую они имеют в своём распоряжении для трат и сбережений после уплаты налогов и оплаты счетов. Норма (величина) сбережений домашних хозяйств - это соотношение их валовых сбережений и валового располагаемого дохода.

Страны с хорошей "финансовой подушкой"

По данным Евростата, в 2022 году норма сбережений домохозяйств варьировалась от -4% в Греции до 19,9% в Германии. В семи странах ЕС она превысила 15 %. Среди лидеров по объёмам накоплений помимо Германии числятся Нидерланды (19,4%), Люксембург (18,1%) и Франция (17,1%).

Жителям этих стран удавалось откладывать больше, поскольку у местных домохозяйств был более высокий располагаемый доход.

Где тратят больше, чем зарабатывают

В Греции (-4 %) и Польше (-0,8 %) показатель был отрицательным. Это говорит о том, что домохозяйства тратили больше, чем зарабатывали, и расходы покрывали за счёт накопленных ранее денег, либо кредитов.

Всего в 2022 году в двенадцати странах ЕС норма сбережений была ниже 10 %.

По другим странам континента результаты таковы: Швейцария (23,4%), Швеция (16%), Австрия (15,2%), Бельгия (12,9%), Италия (9,8%) и Великобритания (6,5%, 2019).

Как видно по приведённой ниже диаграмме, значимого разрыва в объёмах накоплений между западным, скандинавским, южным или восточным регионами Европы отмечено не было. Только в трёх странах Балтии этот показатель был ниже 5%.

Сколько денег откладывают европейцы?

Если смотреть на конкретные цифры, то в 2022 году валовые сбережения домохозяйств в расчёте на душу населения в ЕС в среднем составили 2 723 евро. Этот показатель варьировался от -523 евро в Греции до 8 136 евро в Люксембурге. В Швейцарии, которая входит в еврозону, он был самым высоким - 13 676 евро.

Помимо Люксембурга, сумма накоплений превышала отметку в 4 000 евро в следующих странах: Германия (5 912 евро), Нидерланды (5 638 евро), Австрия (4 567 евро), Швеция (4 481 евро), Франция (4 287 евро), Норвегия (4 243 евро) и Дания (4 067 евро).

В семи странах Евросоюза (Греция и Польша с отрицательными значениями) валовые сбережения были ниже отметки в 1 000 евро.

ЕС возвращается к доковидным показателям

Если посмотреть на последние два десятилетия, то можно сказать, что больше денег европейцы откладывали во время пандемии COVID-19 - в 2020 и 2021 годах. В период с 2002 по 2019 год норма сбережений в ЕС была относительно стабильной и составляла от 11,6 до 13,5 %.

В 2020 году она подскочила до 18,5%, а год спустя снизилась до 16,4%. Данные за 2022 год свидетельствуют о том, что этот показатель приближается к тому, что был до пандемии.

На что копят европейцы?

Одна из причин значительного роста сбережений в ковидный год заключается в том, что некоторые возможности для потребительских расходов были ограничены. В частности, речь идет о услугах в сфере развлечения и туризма. Особенно это было заметно в 2020 году.

Кроме того, как полагают социологи, в периоды экономической неопределённости семьи в принципе откладывают больше "на чёрный день", поскольку, например, есть риск потери работы. Так, европейцы предпочитают сэкономить деньги, нежели тратить их на товары и услуги, которые не относятся к категории "первой необходимости".

В недавнем исследовании Кан Сюя,опубликованном в журнале "Экономический анализ и политика", рост сбережений во время пандемии COVID-19 объясняется теорией "сбережений из предосторожности". Высокая неопределённости положительно влияет на сбережения, поскольку домохозяйства проявляют благоразумие в тратах, стремясь защитить себя. Объёмы потребления из-за этого падают, а сбережений - растут.

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В научной статье Джулии Ле Блан и ее коллег, которые анализировали данные 2008-2011 годы, выводы те же. Авторы также выяснили, что переменные, связанные с налоговой системой, социальным обеспечением и социальной, особенно сказываются на велечине сбережений домохозяйств.

Различия между странами

Уровень дохода, демографические факторы и неопределенность, связанная с кризисами могут объяснить большинство различий в уровне сбережений.

Эксперты Стейн Рошер и Майкл Х. Стирле подготовили для Еврокомиссии отчёт под названием "Уровень сбережений домохозяйств в ЕС: Почему они так сильно различаются?". В нём они приводят результаты своего анализа данных, собранных  в период с 2000 по 2012 год в 25 странах ЕС. Согласно исследованию, уровень сбережений домохозяйств в государствах сообщества значительно отличается, и эти различия сохраняются с течением времени.

Само собой разумеется, чем богаче страна, тем больше "финансовая подушка" у её жителей. Также сказывается перекос в возрастной структуре: население трудоспособного возраста, как правило, откладывает больше средств, чем пожилые люди и молодежь. Наконец, негативно на сбережения сказывается и рост инфляции.

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