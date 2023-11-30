"Финансовая подушка": сколько денег откладывают европейцы?

Рост стоимости жизни продолжает существенно сказывается на бюджете европейских семей. Удаётся ли им откладывать на "чёрный день"? Жители каких стран имеют больше сбережений, а каких - меньше и почему? Выясняет Euronews Business.

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В 2022 году домохозяйства в Евросоюзе откладывали почти одну восьмую часть своего дохода - около 12,7 %. Это меньше, чем годом ранее.

Такие данные приводятся в исследовании "Сберегательное поведение домохозяйств в еврозоне" Евростата. В нём также говорится, что чаще всего европейцы хранят сбережения "на всякий случай" (в целях предосторожности). Это самый часто встречающийся мотив после "сбережений на старость".

Euronews Business проанализировал данные по Европе и выяснил, в каких странах семьи имеют больше накоплений, а в каких - меньше или вовсе не имеют, и почему.

Евростат определяет располагаемый доход домохозяйств как сумму, которую они имеют в своём распоряжении для трат и сбережений после уплаты налогов и оплаты счетов. Норма (величина) сбережений домашних хозяйств - это соотношение их валовых сбережений и валового располагаемого дохода.

Страны с хорошей "финансовой подушкой"

По данным Евростата, в 2022 году норма сбережений домохозяйств варьировалась от -4% в Греции до 19,9% в Германии. В семи странах ЕС она превысила 15 %. Среди лидеров по объёмам накоплений помимо Германии числятся Нидерланды (19,4%), Люксембург (18,1%) и Франция (17,1%).

Жителям этих стран удавалось откладывать больше, поскольку у местных домохозяйств был более высокий располагаемый доход.

Где тратят больше, чем зарабатывают

В Греции (-4 %) и Польше (-0,8 %) показатель был отрицательным. Это говорит о том, что домохозяйства тратили больше, чем зарабатывали, и расходы покрывали за счёт накопленных ранее денег, либо кредитов.

Всего в 2022 году в двенадцати странах ЕС норма сбережений была ниже 10 %.

По другим странам континента результаты таковы: Швейцария (23,4%), Швеция (16%), Австрия (15,2%), Бельгия (12,9%), Италия (9,8%) и Великобритания (6,5%, 2019).

Как видно по приведённой ниже диаграмме, значимого разрыва в объёмах накоплений между западным, скандинавским, южным или восточным регионами Европы отмечено не было. Только в трёх странах Балтии этот показатель был ниже 5%.

Сколько денег откладывают европейцы?

Если смотреть на конкретные цифры, то в 2022 году валовые сбережения домохозяйств в расчёте на душу населения в ЕС в среднем составили 2 723 евро. Этот показатель варьировался от -523 евро в Греции до 8 136 евро в Люксембурге. В Швейцарии, которая входит в еврозону, он был самым высоким - 13 676 евро.

Помимо Люксембурга, сумма накоплений превышала отметку в 4 000 евро в следующих странах: Германия (5 912 евро), Нидерланды (5 638 евро), Австрия (4 567 евро), Швеция (4 481 евро), Франция (4 287 евро), Норвегия (4 243 евро) и Дания (4 067 евро).

В семи странах Евросоюза (Греция и Польша с отрицательными значениями) валовые сбережения были ниже отметки в 1 000 евро.

ЕС возвращается к доковидным показателям

Если посмотреть на последние два десятилетия, то можно сказать, что больше денег европейцы откладывали во время пандемии COVID-19 - в 2020 и 2021 годах. В период с 2002 по 2019 год норма сбережений в ЕС была относительно стабильной и составляла от 11,6 до 13,5 %.

В 2020 году она подскочила до 18,5%, а год спустя снизилась до 16,4%. Данные за 2022 год свидетельствуют о том, что этот показатель приближается к тому, что был до пандемии.

На что копят европейцы?

Одна из причин значительного роста сбережений в ковидный год заключается в том, что некоторые возможности для потребительских расходов были ограничены. В частности, речь идет о услугах в сфере развлечения и туризма. Особенно это было заметно в 2020 году.

Кроме того, как полагают социологи, в периоды экономической неопределённости семьи в принципе откладывают больше "на чёрный день", поскольку, например, есть риск потери работы. Так, европейцы предпочитают сэкономить деньги, нежели тратить их на товары и услуги, которые не относятся к категории "первой необходимости".

В недавнем исследовании Кан Сюя,опубликованном в журнале "Экономический анализ и политика", рост сбережений во время пандемии COVID-19 объясняется теорией "сбережений из предосторожности". Высокая неопределённости положительно влияет на сбережения, поскольку домохозяйства проявляют благоразумие в тратах, стремясь защитить себя. Объёмы потребления из-за этого падают, а сбережений - растут.

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В научной статье Джулии Ле Блан и ее коллег, которые анализировали данные 2008-2011 годы, выводы те же. Авторы также выяснили, что переменные, связанные с налоговой системой, социальным обеспечением и социальной, особенно сказываются на велечине сбережений домохозяйств.

Различия между странами

Уровень дохода, демографические факторы и неопределенность, связанная с кризисами могут объяснить большинство различий в уровне сбережений.

Эксперты Стейн Рошер и Майкл Х. Стирле подготовили для Еврокомиссии отчёт под названием "Уровень сбережений домохозяйств в ЕС: Почему они так сильно различаются?". В нём они приводят результаты своего анализа данных, собранных в период с 2000 по 2012 год в 25 странах ЕС. Согласно исследованию, уровень сбережений домохозяйств в государствах сообщества значительно отличается, и эти различия сохраняются с течением времени.

Само собой разумеется, чем богаче страна, тем больше "финансовая подушка" у её жителей. Также сказывается перекос в возрастной структуре: население трудоспособного возраста, как правило, откладывает больше средств, чем пожилые люди и молодежь. Наконец, негативно на сбережения сказывается и рост инфляции.