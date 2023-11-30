В рамках редизайна европейской валюты решено отказаться от изображения окон арок и мостов, которые украшают купюры больше 20 лет.

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) отбирает варианты для первого редизайна официальной валюты с момента её создания. Новые банкноты украсят либо реки и птицы, либо объекты европейской культуры.

Один из двух мотивов заменит изображения дверных проёмов, окон и мостов в архитектурных стилях от классического до модернистского, которые используются с момента учреждения евро в 2002 году.

"Обе выбранные темы имеют связывающие страны Европы и европейцев элементы, - говорится в заявлении главы ЕЦБ Кристин Лагард. - Они соответствуют нашей цели сделать банкноты более понятными для людей всех возрастов и категорий".

Другие идеи, выдвинутые в ходе июльских консультаций, - изображение рук или более абстрактные, такие как "Европа будущего" или "наша Европа", - были отклонены после того, как участники летнего опоса их не поддержали.

Европейский центробанк не стал рассматривать варианты более традиционного дизайна - c известными достопримечательностями или историческими личностями. Возможно, Брюссель опасался, что это вызовет споры между 20 странами-членами еврозоны.

По словам представителя регулятора, когда работа над мотивами завершится, оба варианта представят на суд европейской общественности. Но новые деньги поступят в обращение не раньше 2026 года.

Цифровые платежи становятся все более популярным способом оплаты - отчасти благодаря пандемии. Европейцы всё реже и реже рассчитываются наличными. На такие операции приходится 59% всех платежей, по данным ЕЦБ. Для сравнения, в 2016 году этот показатель составлял 79%.

Поскольку некоторые законодатели обеспокоены этой тенденцией, Европейская комиссия в июне предложила новые меры для защиты статуса наличных денег как платёжного средства, а также рассказала о планах по введению цифрового евро.