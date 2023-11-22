Давление на политиков велико как никогда. По мнению ООН, конференция COP28 в ОАЭ — это прекрасная возможность переосмыслить, перезапустить и перестроить климатические меры.
В этом выпуске The Exchange мы рассказываем о COP28 — новом раунде конференции ООН по изменению климата, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Обязательства, взятые ранее в рамках Парижского соглашения 2015 года, подвергнутся рассмотрению в рамках глобального подведения итогов для оценки достигнутого прогресса.
Директор Гринпис по Ближнему Востоку и Северной Африке Гива Накат заявила The Exchange, что время разговоров прошло.
Нехватка «зеленых» навыков
Финансы — одна из основных тем на COP28. Бизнес-лидеры будут договариваться о том, как совершить переход к более «зеленой» экономике. Согласно новому отчету LinkedIn, сейчас лишь каждый восьмой работник обладает «зелеными» навыками, необходимыми для достижения нулевого баланса выбросов в мире. Сью Дьюк, вице-президент по глобальной публичной политике LinkedIn, считает, что во всем мире не хватает «зеленых» навыков.
COP28 проходит с 30 ноября по 12 декабря 2023 г. в центре Expo City Dubai