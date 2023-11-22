EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

COP28: LinkedIn и Гринпис призывают ускориться на пути к «зеленой» экономике

Мировые лидеры готовятся к COP28 в ОАЭ на предварительной встрече в Дубае
Мировые лидеры готовятся к COP28 в ОАЭ на предварительной встрече в Дубае Авторское право euronews
By Euronews
Поделиться статьей
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Давление на политиков велико как никогда. По мнению ООН, конференция COP28 в ОАЭ — это прекрасная возможность переосмыслить, перезапустить и перестроить климатические меры.

РЕКЛАМА

В этом выпуске The Exchange мы рассказываем о COP28 — новом раунде конференции ООН по изменению климата, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Обязательства, взятые ранее в рамках Парижского соглашения 2015 года, подвергнутся рассмотрению в рамках глобального подведения итогов для оценки достигнутого прогресса.

Директор Гринпис по Ближнему Востоку и Северной Африке Гива Накат заявила The Exchange, что время разговоров прошло.

«Пока что все только говорят. Нужно, чтобы они скорее начали действовать».
Гива Накат
Исполнительный директор по Ближнему Востоку и Северной Африке, Гринпис

Нехватка «зеленых» навыков

Финансы — одна из основных тем на COP28. Бизнес-лидеры будут договариваться о том, как совершить переход к более «зеленой» экономике. Согласно новому отчету LinkedIn, сейчас лишь каждый восьмой работник обладает «зелеными» навыками, необходимыми для достижения нулевого баланса выбросов в мире. Сью Дьюк, вице-президент по глобальной публичной политике LinkedIn, считает, что во всем мире не хватает «зеленых» навыков.

Вице-президент LinkedIn Сью Дьюк беседует с The Exchange
Вице-президент LinkedIn Сью Дьюк беседует с The Exchangeeuronews
«„Зеленые“ должности ориентированы на борьбу с изменением климата.... для такой работы требуется много „зеленых“ навыков».
Сью Дьюк
Вице-президент LinkedIn по глобальной публичной политике

COP28 проходит с 30 ноября по 12 декабря 2023 г. в центре Expo City Dubai

Поделиться статьей
Катар Объединенные Арабские Эмираты саммит Глобальное потепление и изменение климата