Давление на политиков велико как никогда. По мнению ООН, конференция COP28 в ОАЭ — это прекрасная возможность переосмыслить, перезапустить и перестроить климатические меры.

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В этом выпуске The Exchange мы рассказываем о COP28 — новом раунде конференции ООН по изменению климата, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Обязательства, взятые ранее в рамках Парижского соглашения 2015 года, подвергнутся рассмотрению в рамках глобального подведения итогов для оценки достигнутого прогресса.

Директор Гринпис по Ближнему Востоку и Северной Африке Гива Накат заявила The Exchange, что время разговоров прошло.

«Пока что все только говорят. Нужно, чтобы они скорее начали действовать». Гива Накат Исполнительный директор по Ближнему Востоку и Северной Африке, Гринпис

Нехватка «зеленых» навыков

Финансы — одна из основных тем на COP28. Бизнес-лидеры будут договариваться о том, как совершить переход к более «зеленой» экономике. Согласно новому отчету LinkedIn, сейчас лишь каждый восьмой работник обладает «зелеными» навыками, необходимыми для достижения нулевого баланса выбросов в мире. Сью Дьюк, вице-президент по глобальной публичной политике LinkedIn, считает, что во всем мире не хватает «зеленых» навыков.

Вице-президент LinkedIn Сью Дьюк беседует с The Exchange euronews

«„Зеленые“ должности ориентированы на борьбу с изменением климата.... для такой работы требуется много „зеленых“ навыков». Сью Дьюк Вице-президент LinkedIn по глобальной публичной политике

COP28 проходит с 30 ноября по 12 декабря 2023 г. в центре Expo City Dubai