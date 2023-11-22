Кипр обещает бороться с российскими олигархами

Кипр обещает бороться с финансовыми преступлениями и российскими олигархами, обходящими санкции

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Президент Кипра Никос Христодулидис в недавнем интервью Associated Press сообщил, что лично обратился к неназванной "третьей стране" с просьбой о помощи в расследовании обвинений, связанных с тем, как кипрские поставщики финансовых услуг помогали российским олигархам обходить международные санкции.

Он заявил, что стремится к тому, чтобы на Кипр не падала "абсолютно никакая тень", указав на заинтересованность в привлечении качественных иностранных инвестиций.

По словам кипрского президента, в настоящее время проводятся многочисленные расследования предполагаемых случаев уклонения от санкций, однако конкретные детали он не привел.

Группа иностранных экспертов в сотрудничестве с семью полицейскими следователями займется изучением соответствующих старых и новых сообщений СМИ.

В этих сообщениях утверждается, что базирующиеся на Кипре юристы и бухгалтеры способствовали перемещению средств российских олигархов через сложную сеть компаний и трастов, чтобы обойти санкции, связанные с вторжением России в Украину.

На прошлой неделе Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал несколько материалов со ссылкой на утечку документов, которые якобы свидетельствуют о причастности кипрских фирм к оказанию помощи российским олигархам в обходе санкций.

"Нулевая терпимость к коррупции"

Президент Христодулидис подчеркнул, что иностранные эксперты не только помогут улучшить процесс расследования, но и ускорят его, чтобы продемонстрировать "абсолютную нетерпимость Кипра к коррупции".

Эта мера направлена на укрепление доверия населения к системе правосудия и защиту репутации страны.

Важнейшим аспектом стратегии президента по восстановлению имиджа Кипра является создание Единого надзорного органа - независимой структуры, состоящей из экспертов по финансовым преступлениям и призванной бороться с финансовыми злоупотреблениями и уклонением от санкций.

Законопроект об этой инициативе уже подготовлен для обсуждения и утверждения в парламенте.

Попытка ребрендинга в расчете на частные инвестиции

Президент Христодулидис также объявил о планах привлечения дополнительных экспертов с юридическим или бухгалтерским образованием для дальнейшего укрепления полицейского подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями. Он напомнил об усилиях Кипра по реформированию банковского сектора после финансового кризиса 2013 года, признав, что ему необходимо время для ребрендинга страны как наиболее выгодного объекта для инвестиций.

Президент высказал свою твердую позицию против любых обвинений, порочащих имя Кипра, подчеркнув их пагубное влияние на привлечение частных инвестиций.

Христодулидис отметил, что несмотря на трудности страны Ближнего Востока проявляют интерес к инвестициям в Кипр, особенно в энергетику, здравоохранение, образование и информационные технологии.

В том же интервью президент Кипра затронул тему предложения о создании гуманитарного коридора в сектор Газа и сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ближайшее время уведомит правительство Кипра о новом выборе посланника для изучения возможности возобновления переговоров по воссоединению этнически разделенной страны, которые находятся в тупике с 2017 года.