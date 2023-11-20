За что грозят тюрьмой топ-менеджерам "Балтики"?

В России задержаны два высокопоставленных сотрудника российского пивоваренного завода, принадлежавшего Carlsberg. Это показательный арест?

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По подозрению в крупном мошенничестве на днях задержаны два ведущих сотрудника российского филиала датской компании Carlsberg, пивоваренной группы "Балтика". Их оставят под стражей до 30 декабря.

Событие стало очередной иллюстрацией трудностей, с которыми сталкиваются западные компании, пытающиеся уйти из России. Власти утверждают, что Денис Шерстенников и Антон Рогачевский - в своих профилях на LinkedIn они указаны как генеральный директор и вице-президент по правовым вопросам компании "Балтика" - незаконно передали Carlsberg часть прав на аренду российских брендов пивоваренного завод, причем, по данным российских СМИ, "теневые процессы" якобы шли и до того, как "Балтику" перевели во временное управление РФ.

Москва установила контроль над долей датского производителя в "Балтике" в июле. Датчане тогда заявили о намерении оспорить передачу их российских активов под госуправление, расторгли лицензионные соглашения для своих брендов в РФ и пригрозили международным судебным разбирательством.

В Carlsberg считают, что теперь Россия пытается замаскировать поглощение "нападением на невинных сотрудников", добавив: "Обвинения, появившиеся в российских СМИ - ложь".

Суд удовлетворил ходатайство "Балтики" о проведении разбирательства за закрытыми дверями для защиты коммерческой тайны.

Уйти? Нельзя остаться!

Руководители других иностранных компаний, пытающихся покинуть Россию, заявили в интервью Reuters, что главной причиной их беспокойства являются возможные последствия для сотрудников на месте.

П словам Яна Масси из международной консалтинговой компании S-RM, аресты показали, как мало возможностей у уходящих из России транснациональных корпораций. На кону, по его словам, вариант "выйти из состава акционеров, согласившись с непрозрачными процессами и сильно заниженной оценкой", или же "вступить во все более сложные отношения, столкнуться с угрозой ареста, огромных списанных сумм и невозможностью обеспечить заботу о персонале".