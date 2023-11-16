Готовность номер один: Эр -Рияд надеется стать хозяином Expo 2030

В ближайшее время станет известен адрес Всемирной выставки Expo 2030. В шорт-листе городов-соискателей - Рим, Пусан и Эр-Рияд. На всякий случай все трое полностью готовы. Визитная карточка проекта Эр-Рияда - абсолютная экологичность.

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Эр-Рияд - одна из самых быстрорастущих столиц мира и процветающий мегаполис. В рамках генерального плана преобразования при поддержке Королевской комиссии Саудовская Аравия подала заявку на проведение в Эр-Рияде Всемирной выставки с бюджетом в 7,2 миллиардов евро, пообещав создать динамичное пространства для активизации перемен.

Выставка для всех и каждого

Ибрагим бин Мухаммед Аль-Султан, министр и глава Королевской комиссии, уточняет: "Запуская проект, мы рассчитываем, что в выставке примут участие все желающие. Мы говорим о людях из мира строительства и мира контента, говорим о дизайне, обо всех абсолютно аспектах... Люди из Китая, Кореи, Италии, Англии и Африки - в нашей выставке будут участвовать все. Она делается для планеты в целом. Кроме того, Королевство уже объявило, что будет помогать каждой стране-участнице, у всех будет свой павильон".

В столице Саудовской Аравии проживает более 7,5 миллионов человек. Более 40% - экспаты; они - свидетели больших изменений в инфраструктуре - от бизнеса до искусства и образования. Downe House, первая британская международная школа для девочек в Эр-Рияде, стремится мотивировать и вдохновлять. Адель О'Дохерти, директор, рассказывает о философии учебного заведения. "Когда мы открывались, для меня было очень важно использовать лучшие британские учебные программы, поскольку мы знаем, что это - мировой стандарт преподавания, - вспоминает она. - Еще один приоритет - учитывать культуру страны, в которой мы находимся. Поэтому, помимо британских учителей, преподающих по нашим программам на действительно высоком уровне, мы предлагаем и полный учебный план по арабскому языку, исламским и социальным наукам, который одобрен министерством образования. Для всех наших семей, независимо от их видения Саудовской Аравии на мировой арене, очень важно, чтобы их культура была признана и чтобы арабский язык оставался живым. И для нас это тоже важно".

Сценические новинки

Грядущая выставка - огромный стимул для развития культурно-развлекательного сектора. Эр-Рияд знаменит своими фестивалями Riyadh Season и МDLBeast, а теперь - еще и театром. Сюда привезли театральную постановку Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак Оперы".

Джаспер Хоуп, советник Королевской комиссии, говорит об огромном прогрессе. "Это очень важно не только для Королевства, но и для международной гастрольной карты, - убежден он. - Саудовская Аравия - адрес, куда можно приезжать и выступать. Каким бы ни было ваше шоу, куда бы вы его не везли - в Азию или Европу, Эр-Рияд - идеальная остановка для желающих продлить турне. Мы показали это спектаклем "Призрак оперы".

Победа в конкурсе на проведение Всемирной выставки рассматривается здесь как важное звено в цепочке активных преобразований. "За последние 20-30 лет мне посчастливилось участвовать в проектах Expo в разных местах, и каждый раз виден просто фантастический прогресс в городах, - комментирует Xоуп. - Думаю, что если Эр-Рияд проведет выставку в 2030 году, то мы увидим то же самое. Гораздо больше людей смогут посетить город, в результате здесь активизируется творческое развитие и местные производства".

Выставка без отходов и выбросов

Заявка на проведение выставки выстроена вокруг темы "Эпоха перемен: вместе за перспективное будущее". В рамках проекта "Одна нация - один павильон" все участники получат свое выставочное пространство. Заложен в проект и Уголок совместных изменений - зона, посвященная инновациям и поддержке нового поколения предпринимателей.

Проект Expo разработан с соблюдением жесточайших экокритериев. Поставлена задача добиться на выставке полной углеродной нейтральности, запланировано строительство устойчивой транспортной инфраструктуры, продвижение модели циркулярной экономики и возведение энергоэффективных зданий.

Площадь планируемого выставочного комплекса - 6 миллионов квадратных метров. Ожидается, что его посетят 40 миллионов человек. Выставка будет открыта в пяти минутах езды от столичного аэропорта, ее увяжут с новой системой городского метрополитена. В серии новых экообъектов, которые возводятся беспрецедентными темпами - и Парк короля Салмана. Оазис в центре города на 70% представлен зелеными насаждениями.

Гендиректор проекта Джордж Танасевич считает, что выставка привлечет в Эр-Рияд новое поколение инвесторов и партнеров. "Она обеспечит широкую осведомленность, даст понимание возможностей, которые существуют здесь, в Эр-Рияде, и за его пределами, - отмечает он. - Пока у у многих, возможно, неверные представления о том, что же такое Саудовская Аравия, какие возможности она открывает. Если мы проведем Всемирную выставку в 2030 году, то все внимание будет приковано к Эр-Рияду, и это - прекрасный шанс познакомить со здешним рынком тех, кто еще недостаточно о нем знает. Появится отличная возможность прийти и присоединиться к нам".