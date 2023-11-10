Правительство Германии представило план снижения цен на электроэнергию

By Euronews и AFP

План рассчитан примерно на пять лет, и в первый год расходы на его реализацию составят до 12 млрд. евро.

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Правительство Германии представило масштабный план помощи, направленный на снижение цен на электроэнергию.

Реализовывать его будут вплоть до 2028 года за счёт снижения налогов и субсидий

Согласно пресс-релизу правительства, только в следующем году расходы составят "до 12 млрд. евро", что позволит "значительно снизить налог на электроэнергию" для производственного сектора, уменьшив его с 1,537 цента за киловатт-час (кВт-ч) до минимального уровня в 0,05 цента за кВт-ч.

План будет действовать "до 2025 года" с возможностью продления ещё "на три года".

Предполагается, что от нововведений также выиграют предприятия, потребляющие наибольшее количество энергии и "сталкивающиеся с серьёзной конкуренцией со стороны иностранных компаний". Кроме того, новые меры должны помочь им компенсировать часть затрат, связанных с квотами на загрязняющие выбросы.

"Правительство в значительной степени освобождает обрабатывающую промышленность от расходов на электроэнергию", - объявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Это заявление было сделано после нескольких недель напряжённых дискуссий между производителями, профсоюзами и представителями властей.

Германия, долгие годы зависевшая от дешёвого российского газа, была вынуждена обходиться без него с начала военного конфликта в Украине.

Местные производители столкнулись с небывало высокими ценами на электроэнергию - одними из самых высоких в Европе.

Наиболее энергопотрябляемые отрасли всё ещё не достигли объёмов производства довоенного времени. Аналитики предрекали, что в скором времени многие немецкие предприятия будут вынуждены производить продукцию за пределами страны.

В этой ситуации вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек уже несколько месяцев призывает к установлению потолка цен - за счёт масштабных субсидий для энергоёмких отраслей.

Правительство Германии прогнозирует в этом году снижение ВВП на 0,4%.

По прогнозам Международного валютного фонда, Германия, которую считали локомотивом Евросоюза, будет единственной среди других стран "Большой семёрки", которую в текущем году ждёт рецессия.