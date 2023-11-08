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Возрождение хоккея в Узбекистане вдохновляет новое поколение звёзд

Возрождение хоккея в Узбекистане вдохновляет новое поколение звёзд
Авторское право euronews
By Галина Полонская
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Несмотря на то, что центральноазиатская страна нечасто ассоциируется с холодами, хоккей переживает в Узбекистане всплеск популярности.

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В Узбекистане наблюдается возрождение интереса к хоккею на льду, который вновь становится одним из самых популярных видов спорта в стране.  

Наш корреспондент Галина Полонская недавно побывала на тренировке национальной молодёжной сборной по хоккею, где познакомилась с целеустремленными юными спортсменами.

Среди перспективных хоккейных талантов Узбекистана выделяется капитан команды Джасурбек Рустамхонов. В прошлом году он привёл свою команду к победе, забив впечатляющие 14 голов на Чемпионате Азии и Океании по хоккею с шайбой среди юниорских команд в Монголии. 

"Надо иметь сильный характер, чтобы выйти на лёд, – говорит он. – Это такой быстрый, динамичный спорт. Быстрое мышление – это одно из самых основных качеств хоккеиста". 

Жасурбек Рустамхонов, чемпион и лучший бомбардир Чемпионата Азии и Океании U18-2023.
Жасурбек Рустамхонов, чемпион и лучший бомбардир Чемпионата Азии и Океании U18-2023.Euronews

Их тренер Абдумаджид Насиров стал играть в хоккей в конце семидесятых.Тогда сборная Узбекистана была известна на международной спортивной арене. Говорят даже, что Ташкент был самым южным городом на планете со своей собственной хоккейной командой.

Но в 90-е катки закрыли, Абдумаджид был свидетелем упадка любимого вида спорта. Долгие годы в Узбекистане национальной сборной по хоккею просто не было.

В 2018, когда началось возрождение хоккея, Абдумаджид вернулся на лёд – тренировать юношескую сборную. Была создана Федерация хоккея Узбекистана, построена "Хумо Арена". 

Тренер Абдумаджид Насиров уверен, что на льду "Хумо арены" он готовит будущих чемпионов.
Тренер Абдумаджид Насиров уверен, что на льду "Хумо арены" он готовит будущих чемпионов.Euronews

Сейчас Абдумаджид уверен, что работает с будущими чемпионами.

Я надеюсь, что все в полном составе будут проявлять себя и во взрослой сборной Узбекистана. Я ребятам говорю, что для того, чтобы играть в хоккей надо быть умными, уметь играть в шахматы, знать языки. Надо быть интеллектуально развитым, чтобы побеждать в этой игре.
Абдумажид Насиров
тренер юношеской национальной сборной Узбекистана по хоккею

Задача Федерации Хоккея Узбекистана – вывести новое поколение хоккеистов страны на международную арену. 

"Это фактически новый вид спорта, которого не было 30 лет, – отмечает Бахтиёр Фазылов, президент Федерации хоккея Узбекистана. – Мы хотим возродить его и продвигать дальше. Цель нашей федерации – выйти в 2025 году на Чемпионат Мира по хоккею".

Матчи на современной "Хумо арене" в столице Ташкенте собирают множество болельщиков. 

"Мои цели в хоккее – попасть в лучшую лигу мира, стать одним из лучших в этом виде спорта и со своей сборной подняться в элитный дивизион, постараться стать лучшими там", – говорит Жасурбек Рустамхонов.

Хоккей в Узбекистане только развивается в Узбекистане, но юная звезда уже стремится "показать всему миру настоящий узбекский хоккей".

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Хоккей Узбекистан Молодёжь