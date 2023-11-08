Возрождение хоккея в Узбекистане вдохновляет новое поколение звёзд

Несмотря на то, что центральноазиатская страна нечасто ассоциируется с холодами, хоккей переживает в Узбекистане всплеск популярности.

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В Узбекистане наблюдается возрождение интереса к хоккею на льду, который вновь становится одним из самых популярных видов спорта в стране.

Наш корреспондент Галина Полонская недавно побывала на тренировке национальной молодёжной сборной по хоккею, где познакомилась с целеустремленными юными спортсменами.

Среди перспективных хоккейных талантов Узбекистана выделяется капитан команды Джасурбек Рустамхонов. В прошлом году он привёл свою команду к победе, забив впечатляющие 14 голов на Чемпионате Азии и Океании по хоккею с шайбой среди юниорских команд в Монголии.

"Надо иметь сильный характер, чтобы выйти на лёд, – говорит он. – Это такой быстрый, динамичный спорт. Быстрое мышление – это одно из самых основных качеств хоккеиста".

Жасурбек Рустамхонов, чемпион и лучший бомбардир Чемпионата Азии и Океании U18-2023. Euronews

Их тренер Абдумаджид Насиров стал играть в хоккей в конце семидесятых.Тогда сборная Узбекистана была известна на международной спортивной арене. Говорят даже, что Ташкент был самым южным городом на планете со своей собственной хоккейной командой.

Но в 90-е катки закрыли, Абдумаджид был свидетелем упадка любимого вида спорта. Долгие годы в Узбекистане национальной сборной по хоккею просто не было.

В 2018, когда началось возрождение хоккея, Абдумаджид вернулся на лёд – тренировать юношескую сборную. Была создана Федерация хоккея Узбекистана, построена "Хумо Арена".

Тренер Абдумаджид Насиров уверен, что на льду "Хумо арены" он готовит будущих чемпионов. Euronews

Сейчас Абдумаджид уверен, что работает с будущими чемпионами.

Я надеюсь, что все в полном составе будут проявлять себя и во взрослой сборной Узбекистана. Я ребятам говорю, что для того, чтобы играть в хоккей надо быть умными, уметь играть в шахматы, знать языки. Надо быть интеллектуально развитым, чтобы побеждать в этой игре. Абдумажид Насиров тренер юношеской национальной сборной Узбекистана по хоккею

Задача Федерации Хоккея Узбекистана – вывести новое поколение хоккеистов страны на международную арену.

"Это фактически новый вид спорта, которого не было 30 лет, – отмечает Бахтиёр Фазылов, президент Федерации хоккея Узбекистана. – Мы хотим возродить его и продвигать дальше. Цель нашей федерации – выйти в 2025 году на Чемпионат Мира по хоккею".

Матчи на современной "Хумо арене" в столице Ташкенте собирают множество болельщиков.

"Мои цели в хоккее – попасть в лучшую лигу мира, стать одним из лучших в этом виде спорта и со своей сборной подняться в элитный дивизион, постараться стать лучшими там", – говорит Жасурбек Рустамхонов.

Хоккей в Узбекистане только развивается в Узбекистане, но юная звезда уже стремится "показать всему миру настоящий узбекский хоккей".