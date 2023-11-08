Возрождение хоккея в Узбекистане вдохновляет новое поколение звёзд

Несмотря на то, что центральноазиатская страна нечасто ассоциируется с холодами, хоккей переживает в Узбекистане всплеск популярности.
В Узбекистане наблюдается возрождение интереса к хоккею на льду, который вновь становится одним из самых популярных видов спорта в стране.
Наш корреспондент Галина Полонская недавно побывала на тренировке национальной молодёжной сборной по хоккею, где познакомилась с целеустремленными юными спортсменами.
Среди перспективных хоккейных талантов Узбекистана выделяется капитан команды Джасурбек Рустамхонов. В прошлом году он привёл свою команду к победе, забив впечатляющие 14 голов на Чемпионате Азии и Океании по хоккею с шайбой среди юниорских команд в Монголии.
"Надо иметь сильный характер, чтобы выйти на лёд, – говорит он. – Это такой быстрый, динамичный спорт. Быстрое мышление – это одно из самых основных качеств хоккеиста".
Их тренер Абдумаджид Насиров стал играть в хоккей в конце семидесятых.Тогда сборная Узбекистана была известна на международной спортивной арене. Говорят даже, что Ташкент был самым южным городом на планете со своей собственной хоккейной командой.
Но в 90-е катки закрыли, Абдумаджид был свидетелем упадка любимого вида спорта. Долгие годы в Узбекистане национальной сборной по хоккею просто не было.
В 2018, когда началось возрождение хоккея, Абдумаджид вернулся на лёд – тренировать юношескую сборную. Была создана Федерация хоккея Узбекистана, построена "Хумо Арена".
Сейчас Абдумаджид уверен, что работает с будущими чемпионами.
Задача Федерации Хоккея Узбекистана – вывести новое поколение хоккеистов страны на международную арену.
"Это фактически новый вид спорта, которого не было 30 лет, – отмечает Бахтиёр Фазылов, президент Федерации хоккея Узбекистана. – Мы хотим возродить его и продвигать дальше. Цель нашей федерации – выйти в 2025 году на Чемпионат Мира по хоккею".
Матчи на современной "Хумо арене" в столице Ташкенте собирают множество болельщиков.
"Мои цели в хоккее – попасть в лучшую лигу мира, стать одним из лучших в этом виде спорта и со своей сборной подняться в элитный дивизион, постараться стать лучшими там", – говорит Жасурбек Рустамхонов.
Хоккей в Узбекистане только развивается в Узбекистане, но юная звезда уже стремится "показать всему миру настоящий узбекский хоккей".