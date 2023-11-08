Как неоплачиваемая работа по дому сказывается на карьере женщин

Непропорционально большая доля неоплачиваемой работы, выполняемой женщинами, негативно сказывается на их карьере. В каких европейских странах ситуация хуже всего?

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Гендерное неравенство — явление не новое, но пандемия COVID показала, насколько сильно женщины обременены неоплачиваемыми обязанностями вне работы.

И это оказывает существенное влияние на их карьеру.

Двойное бремя женщин влияет на их профессиональные возможности

Одной из причин, по которой женщинам трудно заниматься своей карьерой и развиваться, является груз неоплачиваемых задач, которые они решают ежедневно.

Они включают в себя уход за детьми, пожилыми людьми и работу по дому. Дисбаланс между полами стал особенно заметен во время пандемии.

Европейский институт гендерного равенства (EIGE) в своем "Индексе гендерного равенства 2023" отметил, что неравное распределение оплачиваемой и неоплачиваемой работы является "одной из коренных причин гендерного неравенства в обществе в целом и на рынке труда в частности".

Например, женщины в Великобритании тратят на неоплачиваемую работу четыре часа в день, в то время как у мужчин этот показатель составляет чуть более двух часов.

Это означает, что женщины фактически работают на двух работах, одна из которых не оплачивается, полный рабочий день.

Неоплачиваемый труд женщин негативно сказывается на их карьерном росте.

Например, при гибридном формате работы мужчины чаще приходят в офис и воспринимаются как более продуктивные, в то время как женщины остаются вне офиса, чтобы обеспечить уход за больными на дому, оставаясь при этом частью рабочей силы, сообщает Harvard Business Review.

Таким образом, карьерный рост женщин тормозится не столько "стеклянным потолком", сколько "сломанной ступенькой", то есть они сталкиваются с трудностями при переходе на руководящие должности.

По данным консалтинговой компании McKinsey за 2023 год, на каждые 100 мужчин, получивших повышение с начального уровня до менеджера, приходится только 87 женщин. Среди темнокожих женщин этот показатель еще ниже (73).

Порочный круг разрыва в оплате труда

Неоплачиваемый труд по уходу за близкими также напрямую связан с гендерным разрывом в оплате труда в домохозяйствах.

По словам французского социолога Мари Сотье, поскольку заработная плата женщин, как правило, ниже, именно они, а не их партнеры-мужчины, прекращают работу, чтобы взять на себя заботу о детях.

А поскольку женщины в среднем проводят на работе меньше времени, чем мужчины, им сложнее развивать карьеру, и они продолжают зарабатывать меньше, усугубляя и без того распространенную проблему гендерного разрыва в оплате труда. Так, по данным Управления национальной статистики Великобритании, в 2023 году среднее расхождение в оплате труда между работниками составило около 14%.

Кроме того, женщинам, на которых лежит большой объем неоплачиваемой работы по уходу, может быть сложно работать полный рабочий день, что может ограничить их возможности трудоустройства.

Какие существуют решения?

По мнению экспертов, негативное влияние неоплачиваемой работы на профессиональную жизнь женщин не является неизбежным, и существуют способы решения этой проблемы.

Например, более справедливому распределению неоплачиваемой нагрузки могут способствовать информационные кампании, образовательные программы и финансовые стимулы для отцов, желающих взять отпуск по уходу за ребенком.

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Швеция — европейская страна, возглавляющая рейтинг по уровню гендерного равенства, набрала 82 балла из 100 по шкале EIGE. Она предоставляет родителям 480 дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, который они делят между собой.

Для сравнения, Франция предоставляет 25 дней отпуска по уходу за ребенком.

В целом создание благоприятной культуры для работающих родителей и воспитателей может помочь женщинам справиться с проблемами, связанными с неоплачиваемым трудом, и противостоять препятствиям в их карьере.

В 2019 году Европейский парламент принял директиву Work-life Balance Directive, "поощряющую более равное распределение родительских отпусков между мужчинами и женщинами и решающую проблему недостаточной представленности женщин на рынке труда".

Окончательный перенос директивы в национальное законодательство всеми государствами — членами ЕС должен был состояться в августе 2022 года.

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Однако до этого еще далеко, и Европейская комиссия принимает меры: в апреле этого года она приняла решение продолжить процедуры наказания стран-членов ЕС, включая Бельгию, Ирландию, Испанию и Францию, за неполный перенос директивы.