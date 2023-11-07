Enterprise Europe Network помогает особенным

Enterprise Europe Network - европейская сеть поддержки малого и среднего бизнеса - отмечает 15-летний юбилей. За годы существования структура помогла миллионам компаний встать на ноги и развиваться в международном масштабе.

Купальники из хлопка

Создание компании за рубежом - дело увлекательное, но всегда рискованное. Программа "Планета бизнеса" отправилась в Грецию, в город Ахарне близ Афин. Там мы встретились с Алики Горицей и Спиросом Фрагосом. Эти инженеры-текстильщика увлекаются тканями и инновационной одеждой, в 2011 году они основали фирму Pepper Vally.

Их ноу-хау - в использовании традиционных натуральных материалов в сочетании с современными технологиями. Алики и Спирос стремятся производить экологичную одежду и постоянно тестируют новые идеи. Например, как сделать быстросохнущие купальники из хлопка вместо привычной синтетики? "Мы стараемся внедрять инновации, которые полезны для кожи и для окружающей среды", - объясняет Алики Горица. - Ведь каждый раз, когда вы заходите в море или стираете свою одежду, вы контактируете с микропластиком. Инновация заключается в том, что мы используем трикотаж с отверстиями и трехмерной структурой, что позволяет воздуху циркулировать и облегчает высыхание одежды".

Прямо в сеть

Алики и Спирос ставят на рост бизнеса, в том числе за рубежом. Они - члены финансируемой ЕС сети Enterprise Europe Network, которая оказывает поддержку малым и средним предприятиям. Сегодня дуэт сконцентрирован на прототипах "умной" одежды, отслеживающей биометрические показатели.

"Сеть помогла нам сориентироваться в новой для нас области, найти подходящие варианты, - говорит Алики. - Они помогли эффективно продвигать наши исследования в других компаниях, в других европейских странах, а также в университетах, с которыми мы можем стать партнерами".

В этом году Enterprise Europe Network исполняется 15 лет. На сегодняшний день сеть поддерживает 4,2 миллиона малых предприятий по всей Европе - от латвийской инновационной кондитерской до чешской группы, разработавшей улей, в котором солнечное тепло помогает уничтожить вредителей.

Поддержка особенных

В Греции в период с 2022 по 2023 год сеть оказала поддержку более чем 3 тысячам малых и средних предприятий. Афинская палата МСП - партнер сети с 2008 года. Ее представительница Мина Пелеки рассказывает о работе структуры на местах. "Мы поддерживаем тысячи компаний в текстильной и модной промышленности, - уточняет она. - Мы всегда ищем компании, которые производят что-то особенное, инновационное, то, что выделяется на международном уровне, ведь конкуренция очень остра. Компания Pepper Vally обладает этими характеристиками и стоит особняком".

В качестве первого шага Мина и ее коллеги встречаются с каждой фирмой, которая хотела бы присоединиться, чтобы наметить план действий. Затем они окажут компании содействие в поиске финансирования, определения возможностей на едином рынке, помогут понять законы и правила, действующие в других странах, выбрать правильных международных партнеров.

"В ситуации, когда компания говорит: "Я нашла партнера, но не уверена, насколько он хорош", сеть очень полезна, - поясняет Мина. - У нас нас есть надежный контакт, с которым можно проконсультироваться".