Более 120 работ Ботеро можно увидеть в Риме

Спустя год после смерти Фернандо Ботеро в Риме открылась одна из крупнейших выставок, когда-либо посвященных художнику. Выставка в Палаццо Бонапарт включает в себя несколько ранее не выставлявшихся работ колумбийского живописца и скульптора и рассказывает о его шестидесятилетней карьере. Всего посетители увидят более 120 работ Фернандо Ботеро. Картины, акварели, угли и скульптуры рассказывают о буйном и волшебном мире художника через его любимые темы: Латинская Америка, цирк, религия и мифология. Художник считал Италию своим вторым домом.

Спустя год после смерти Фернандо Ботеро в Риме открылась одна из крупнейших выставок, когда-либо посвященных художнику. Выставка в Палаццо Бонапарт включает в себя несколько ранее не выставлявшихся работ колумбийского живописца и скульптора и рассказывает о его шестидесятилетней карьере. Всего посетители увидят более 120 работ Фернандо Ботеро. Картины, акварели, угли и скульптуры рассказывают о буйном и волшебном мире художника через его любимые темы: Латинская Америка, цирк, религия и мифология. Художник считал Италию своим вторым домом.