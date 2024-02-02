Тайвань: молодежь предпочитает заводить домашних животных, а не детей

На Тайване растет популярность домашних животных, особенно среди молодежи. По данным Тайваньского института экономических исследований (TIER), расходы на воспитание детей и растущая стоимость жизни убеждают многих жителей острова предпочесть завести домашнее животное, а не ребенка.

Согласно исследованию, в настоящее время владельцы домашних животных на Тайване тратят на своих питомцев в среднем примерно 893 доллара США.

Согласно опросу, 71% владельцев домашних животных - женщины, а 52% из них - одинокие или бездетные.

По прогнозам, к 2027 году количество домашних животных на Тайване может превысить количество детей, что приведет к росту прибыли в сфере услуг, связанных с домашними животными.