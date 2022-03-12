Секреты предпринимательского успеха от Стивена Бартлетта

Стивен Бартлетт стал миллионером в возрасте 23 лет. Свою компанию, маркетинговое агентство Social Chain, он основал, работая из дома. В 2020 г. он ушел из компании, которая которая в настоящее уже стоит 350 млн евро. Личное состояние Бартлетта оценивается в 60 млн евро. Он продолжил карьеру как телевизионный ведущий, автор популярного подкаста и биографической книги Happy Sexy Millionaire.

Стивен Бартлетт родился в британо-нигерийской семье. В школе он учился с большим трудом и в конце концов был отчислен. В университете дела пошли не лучше — он ушел из него после самой первой лекции: «На этом этапе мои родители, по сути, отказались от меня, потому что я не пошел по проторенной дороге через университет, по которой пошли мои братья и сестры. А мне пришлось пережить довольно тяжелые времена».

По его словам, никто не замечал его склонность к бизнесу в школьные годы: «Оглядываясь на мою жизнь, я думаю, что я мог бы прийти быстрее туда, где я сейчас, если бы я был увереннее в себе и если бы инфраструктура вокруг меня, когда мне было 16 лет, обратила внимание на то, что этому ребенку только 16, а он уже затеял массу всего и зарабатывает деньги».

Выступая на встрече в Дубайском оперном театре, Стивен Бартлетт рассказал присутствующим о своей работе ведущим подкаста «Дневник директора компании» (The Diary of a CEO). По его словам, возможность говорить всё, что он думает, и приглашать гостей, которых хочет, доставляет ему большое удовольствие.

Добившись успеха, он смог восстановить отношения со своей семьей: «Приходит понимание, что в семье все хотят одного и того же. Разногласия существуют только о том, как к этому прийти. Моя мама хотела, чтобы у меня всё было в порядке, я был счастлив и успешен. Она полагала, что для этого надо пойти в университет, а я — что нужно стремиться к собственной мечте. Поэтому по достижении результата мы оба можем быть довольны, и она тоже».

Его главный совет начинающим предпринимателям — быть внимательным при выборе сотрудников: «Ваш результат больше всего зависит от тог, кого берете на работу. Если вы посмотрите на определение слова «компания» в словаре, вы увидите, что это значит "группа людей"».