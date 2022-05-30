103-летняя Рут Ларссон из Швеции вошла в Книгу рекордов Гиннеса, прыгнув с парашютом. 29 мая она стала самым пожилым человеком в мире, когда-либо сделавшим это.
Рут Ларссон было 90 лет, когда она увлеклась небом: попробовала парапланеризм и полетала на воздушном шаре. В 2019 году, шведка впервые прыгнула с парашютом — в то время ей был 101 год.
Тем не менее, тогда это не стало мировым рекордом, так как за несколько месяцев до этого его поставила американка Кэтрин Ходжес, выпрыгнув с самолета в 103 года и 129 дней.
Как только Рут Ларссон пережила этот возраст — прыгнула с парашютом снова. В 14 часов, в воскресенье, 29 мая, она сделала это неподалеку от шведского города Мутала.
Другие No Comment
Дамаск: стены бара как страницы дневника
Древние сокровища Саккары на выставке в Египте
ВИДЕО: высокие технологии для спасения наследия Украины
Искусство борется с пластиком
Ирпень возвращается к жизни
"Бэнкси без ограничений" в столице Чили
От Total требуют уйти из России и Уганды
Канны: акция протеста съемочной группы украинского фильма «Видение бабочки»
"Святая Джавелина" над Киевом
Эверест: уникальный полет Пьера Картера
Три месяца войны: почтовые марки с "русским кораблем" и флаги в память о погибших
В Давосе открылся "Российский дом военных преступлений"
ВИДЕО: похороны и траншеи в Харькове, ужасающие разрушения в Бородянке
Лисичанск: богослужение под обстрелами
День вышиванки: праздник диаспоры в Бостоне