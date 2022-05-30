103-летняя Рут Ларссон из Швеции вошла в Книгу рекордов Гиннеса, прыгнув с парашютом. 29 мая она стала самым пожилым человеком в мире, когда-либо сделавшим это.

Рут Ларссон было 90 лет, когда она увлеклась небом: попробовала парапланеризм и полетала на воздушном шаре. В 2019 году, шведка впервые прыгнула с парашютом — в то время ей был 101 год.

Тем не менее, тогда это не стало мировым рекордом, так как за несколько месяцев до этого его поставила американка Кэтрин Ходжес, выпрыгнув с самолета в 103 года и 129 дней.

Как только Рут Ларссон пережила этот возраст — прыгнула с парашютом снова. В 14 часов, в воскресенье, 29 мая, она сделала это неподалеку от шведского города Мутала.