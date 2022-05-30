Французский инженер Эммануэль Дюран, специалист по сбору и обработке 3D-данных, сейчас работает волонтером в Украине, помогая группе архитекторов и инженеров сохранить память о зданиях в Киеве, Львове, Чернигове и Харькове, разрушенных в результате российских обстрелов.

Так, эта пожарная часть из красного кирпича и ее сторожевая вышка, построенная в 1887 году, являются памятником харьковской промышленной революции. Приборы Дюрана снимают здание со всех сторон.

В конце дня он обобщает все данные на компьютере, собирая их «как кусочки головоломки», чтобы затем воссоздать здание "в цифре".

В результате получается идеальное воспроизведение здания с точностью до пяти миллиметров, которое можно поворачивать в любом направлении или нарезать на секции. Видны даже отверстия в стенах от пуль и повреждения от взрывных волн.