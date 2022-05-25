Создатели украинской ленты «Видение бабочки» (Butterfly Vision) выступили с протестом против цензуры кадров войны на Украине в ходе премьерного показа своего фильма в Каннах
На красной дорожке к режиссеру Максиму Наконечному присоединились продюсеры Дарья Бассель и Елизавета Смит, а также исполнительница главной роли Рита Бурковская.
Они развернули транспарант с надписью: «Русские убивают украинцев. Вы считаете оскорбительным или тревожным говорить об этом геноциде?» и держали экраны с надписью «Шокирующий контент» (Sensitive Content) перед своими лицами, в то время как через акустические колонки транслировались записи сирен воздушной тревоги.
«Видение бабочки», показанное в рамках фестиваля «Особый взгляд», рассказывает историю Лилии, украинской военной летчицы, которая возвращается домой после того, как попала в плен во время конфликта на Донбассе.
75-й Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая.
Другие No Comment
"Святая Джавелина" над Киевом
Эверест: уникальный полет Пьера Картера
Три месяца войны: почтовые марки с "русским кораблем" и флаги в память о погибших
В Давосе открылся "Российский дом военных преступлений"
ВИДЕО: похороны и траншеи в Харькове, ужасающие разрушения в Бородянке
Лисичанск: богослужение под обстрелами
День вышиванки: праздник диаспоры в Бостоне
ВИДЕО: Украинские военные взорвали мост в Луганской области
ВИДЕО: Северодонецк, эпицентр войны
11 розовых крестов против фемицида
Под весом собственного мусора
Нью-Йорк попал под обстрел
В бразильском Парауапебасе жареным мясом накормили всех горожан
В Харьковской области обстреляна гражданская автоколонна
Не менее пяти человек погибли в ходе протестов в Шри-Ланке