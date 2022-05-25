Создатели украинской ленты «Видение бабочки» (Butterfly Vision) выступили с протестом против цензуры кадров войны на Украине в ходе премьерного показа своего фильма в Каннах

На красной дорожке к режиссеру Максиму Наконечному присоединились продюсеры Дарья Бассель и Елизавета Смит, а также исполнительница главной роли Рита Бурковская.

Они развернули транспарант с надписью: «Русские убивают украинцев. Вы считаете оскорбительным или тревожным говорить об этом геноциде?» и держали экраны с надписью «Шокирующий контент» (Sensitive Content) перед своими лицами, в то время как через акустические колонки транслировались записи сирен воздушной тревоги.

«Видение бабочки», показанное в рамках фестиваля «Особый взгляд», рассказывает историю Лилии, украинской военной летчицы, которая возвращается домой после того, как попала в плен во время конфликта на Донбассе.

75-й Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая.