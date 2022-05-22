То, что раньше было «Русским домом» в Давосе, на время ежегодного саммита ВЭФ превратилось в «Российский дом военных преступлений».

Всего для создания видеомонтажа, показывающего жизнь в Украине за 3 месяца российского вторжения, было использовано 4863 фотографии.