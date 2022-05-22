То, что раньше было «Русским домом» в Давосе, на время ежегодного саммита ВЭФ превратилось в «Российский дом военных преступлений».
Всего для создания видеомонтажа, показывающего жизнь в Украине за 3 месяца российского вторжения, было использовано 4863 фотографии.
Другие No Comment
День вышиванки: праздник диаспоры в Бостоне
ВИДЕО: Украинские военные взорвали мост в Луганской области
ВИДЕО: Северодонецк, эпицентр войны
11 розовых крестов против фемицида
Под весом собственного мусора
Нью-Йорк попал под обстрел
В бразильском Парауапебасе жареным мясом накормили всех горожан
В Харьковской области обстреляна гражданская автоколонна
Не менее пяти человек погибли в ходе протестов в Шри-Ланке
Афганские женщины протестуют против обязательной бурки
Египетский ритуал зар изгоняет злых духов под музыку
ВС РФ обстреливают Одессу гиперзвуковыми ракетами
ВИДЕО: парад на Красной Площади в День Победы
Путин возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата
NoComment: Пророссийские и проукраинские демонстрации в Кёльне