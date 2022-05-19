Под весом собственного мусора гуляет по улицам американский эко-активист Роб Гринфилд: чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения, он создал прозрачный костюм-мешок, в который загрузил все бытовые отходы, который сам же произвёл за месяц: пустые бутылки, банки, обёртки весят 28 кг. Сам Гринфилд известен как минималист, ведущий весьма скромную и экологичную жизнь; но ради этого эксперимента он месяц жил как обычный (по его мнению) американец.
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