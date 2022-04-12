48 раненых и пожилых пациентов были в минувшие выходные эвакуированы на борту санитарного поезда с востока Украины на запад, в Львов.
Это первая эвакуация с востока после того, как в пятницу в результате российского удара погибли 52 человека из тысяч, ожидавших поезд на восточном вокзале Краматорска - и уже четвертое такое мероприятие, организованное медицинской благотворительной организацией «Врачи без границ» (MSF) с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась на Украину.
По данным Организации Объединенных Наций, по меньшей мере 1793 мирных жителя были убиты и 2439 ранены с тех пор, как Россия начала свое вторжение, но фактические цифры, вероятно, намного выше. Более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.
Другие No Comment
Обстрелы в Харькове, патрули и разминирование в Волновахе
Британцы соревнуются в "ношении жён"
Киев: солдатская свадьба
Жители Чернигова получают продовольственную помощь после вывода российской армии
Жители Северодонецка опасаются за свою жизнь из-за непрекращающихся обстрелов
Люди укрываются в подвалах во время обстрелов в Северодонецке
Последствия обстрела в Чернигове
Бедствие в Бородянке: жителям разрушенного войной города больше негде жить
В Большом Эфемерном Дворце в Париже открылась выставка Art Paris 2022
Звёзды Бродвея спели в поддержку Украины
ВСУ заняли аэропорт в Гостомеле: что осталось от "Мрии"
Государственное телевидение России показало бои за Мариуполь
Улицы Бучи под Киевом "усеяны" телами гражданских
Украинские военные расчищают дороги в городе к северу от Киева
Активисты "Гринпис" устроили протест на строительной площадке АЭС Фламанвиль