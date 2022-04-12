48 раненых и пожилых пациентов были в минувшие выходные эвакуированы на борту санитарного поезда с востока Украины на запад, в Львов.

Это первая эвакуация с востока после того, как в пятницу в результате российского удара погибли 52 человека из тысяч, ожидавших поезд на восточном вокзале Краматорска - и уже четвертое такое мероприятие, организованное медицинской благотворительной организацией «Врачи без границ» (MSF) с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась на Украину.

По данным Организации Объединенных Наций, по меньшей мере 1793 мирных жителя были убиты и 2439 ранены с тех пор, как Россия начала свое вторжение, но фактические цифры, вероятно, намного выше. Более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.