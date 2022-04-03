В субботу украинские войска продвинулись дальше на север от столицы Киева и вернули себе контроль над международным аэропортом "Антонов" в Гостомеле после того, как российские войска отступили из этого района.

Российские силы пытались штурмовать аэропорт в первые дни войны, но в субботу украинские войска снова стояли у его входа.

Внутри комплекса - обломки одного из самых больших в мире грузовых самолетов, Антонов Ан-225, "Мрiя".

Также на соседнем поле лежали остатки шести бронемашин, окруженные кусками искривленного металла, ракетами и гильзами от пуль. Кому они принадлежали, было неясно, потому что они были сожжены.