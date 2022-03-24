Израиль открыл на Украине полевой госпиталь

Сотни тысяч людей на Украине из-за военных действий оказались внутренне перемещенными лицами. Им нужна поддержка и помощь, в том числе медицинская. В городке Мостиска начал работу гуманитарный полевой госпиталь. Он находится в ведении министерства здравоохранения Израиля, медицинского центра "Шиба", больничной кассы "Клалит".

Полевой госпиталь рассчитан на 66 коек. Принимать пациентов здесь готовы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Здесь работают 60 сотрудников. В госпитале есть отделение неотложной помощи, родильные залы, комнаты диагностики, служба психического здоровья, лаборатория и аптека. Израиль – первая страна, которая открыла полевой госпиталь на Украине.

Среди пациентов - 10-летняя Злата с хроническим заболеванием сердца. Девочка пережила ежедневные обстрелы, пряталась в холодном подвале, спала в промерзшей машине. Ребенок был полностью выбит из нормальной жизни, испуган и расстроен. Папа Златы, рискуя жизнью, вернулся в их квартиру в 90 километрах к югу от Киева, чтобы спасти любимого хомяка дочки по кличке Лола. Теперь животное снова находится со своей маленькой хозяйкой. Семья надеется переехать в Германию.

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