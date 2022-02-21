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Байкал: крупнейший в мире фестиваль ледяной скульптуры

На Байкале в выходные состоялся крупнейший в мире фестиваль ледяных фигур, под лозунгом "Из глубины веков". В конкурсе приняли участие 45 команд из разных городов России, а также из соседней Монголии.

Победителем признали семью корольковых, создавших скульптуру «Из века в век» — вдохновлённую древним охотничьим календарём, найденным на территории Республики Коми.

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