Байкал: крупнейший в мире фестиваль ледяной скульптуры

На Байкале в выходные состоялся крупнейший в мире фестиваль ледяных фигур, под лозунгом "Из глубины веков". В конкурсе приняли участие 45 команд из разных городов России, а также из соседней Монголии.

Победителем признали семью корольковых, создавших скульптуру «Из века в век» — вдохновлённую древним охотничьим календарём, найденным на территории Республики Коми.