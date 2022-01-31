Буддисты Японии помолились об окончании пандемии в холодной воде

Буддийские священники и их последователи совершили обряд очищения, искупавшись в холодном ручье в западном японском городе Коясан или гора Коя, который считают центром буддизма Сингон. Там расположено более ста храмов.
Ежегодный ритуал состоялся близ храма Окуноин, где находится мавзолей основателя буддизма Сингон.
Температура воздуха и воды в ручье - 0 градусов по Цельсию.
Цудзита Синкай - старший священник храма Ходзюин была одной из участниц ритуала. Цудзита сказала, что она молится о скорейшем прекращении пандемии, о том, чтобы люди снова могли жить в безопасности.
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