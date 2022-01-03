Проект LiveLagoons очищает воды Балтийского моря

Куршский залив, как и многие другие места южной Балтики, страдает от избытка органических веществ. Проблему помогут решить вот такие плавучие островки, засаженные тростником, осокой, плакун-травой и болотным ирисом. Эти растения питаются азотом и фосфором, которые в больших количествах приносят в залив реки.

О том, как в воду попадают эти органические вещества и как на воздействуют растения на островках, нам рассказал координатор проекта LiveLagoonsАртурас Разинковас-Базюкас.

«Азот попадает в воду в основном из-за сельскохозяйственной деятельности, а фосфор — из сточных вод. Мы подсчитали, сколько питательных веществ может удалить один такой островок. Оказалось, что один островок в течение года удаляет столько же веществ, сколько производится двумя или тремя семьями».

На нужды проекта выделены 1 млн 200 тысяч евро, из которых миллион получен из фонда регионального развития ЕС.%2C%20the%20EU's%20cohesion%20policy,level%20of%20development%20between%20regions) В рамках проекта плавучие островки были созданы в трех прибалтийских странах: Германии, Литве и Польше. Один из них был спущен на воду в клайпедском канале.

Юрате и Ренате — ученые. Каждый год они собирают образцы растений с островков. Их стебли и листья сформировались благодаря питательным веществам. Это один из способов, которым островок устраняет избыток этих веществ в воде. Но не единственный, как нам объяснили в Институте морских исследований при Клайпедском университете, в котором анализируются пробы, взятые с плавучих объектов.

«Еще одно действие происходит под водой, где находятся корни растений, — объясняет Юрате Лесутене. — Микроорганизмы, которые на них находятся, усваивают органические вещества таким образом, что они либо переносятся в атмосферу, либо оседают на дне».

По словам ученых, вода вокруг искусственных островков становится более прозрачной и в ней появляется больше живых организмов. Рыбы и птицы ищут здесь себе укрытие и пропитание. По словам Артураса Разинковаса-Базюкаса, биоразнообразие, возникшее у островков, в два раза богаче, чем в соседних местах. Несколько стран ЕС уже проявили интерес к плавучим зарослям проекта Live Lagoons.