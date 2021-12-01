Ёлка из отходов в лондонском Сити

Лорд-мэр лондонского Сити представил на этот раз в своей официальной резиденции рождественскую ёлку, сделанную из отходов. Альтернативная праздничная ёлка установлена на балконе с видом на оживленный Банковский перекресток в центре финансового центра Лондона.
Материалы были получены от дворников и организаций по переработке мусора, чтобы напомнить о том, какое количество отходов образуется в праздничный период.
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