Ёлка из отходов в лондонском Сити

Лорд-мэр лондонского Сити представил на этот раз в своей официальной резиденции рождественскую ёлку, сделанную из отходов. Альтернативная праздничная ёлка установлена на балконе с видом на оживленный Банковский перекресток в центре финансового центра Лондона.

Материалы были получены от дворников и организаций по переработке мусора, чтобы напомнить о том, какое количество отходов образуется в праздничный период.