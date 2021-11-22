Австрийские и словацкие ученые работают над восстановлением экологии Дуная

Дунай — это настоящее чудо природы. Но эта река претерпела серьезные изменения из-за многочисленных гидротехнических сооружений. Вдоль её русла прорыты каналы, его перекрывают плотины и гидроэлектростанции. Всё это изменило экологический баланс.

Это хорошо чувствуется здесь, между Австрией и Словакией. Это место расположено всего в нескольких километрах вверх по течению от большой плотины, которая задерживает водный поток с взвесями. Это увеличивает вероятность наводнений, затрудняет судоходство, негативно сказывается на качестве воды и экологии. Ученые ведут наблюдение за поведением реки в результате нарушения баланса между водотоком и скоростью седиментации взвесей.

Дунай Danube river

«Когда возникает дисбаланс, то есть течение ослабевает, а взвеси накапливаются, происходит седиментация, —объясняет научный сотрудник братиславского НИИ водного хозяйства Катарина Голубова. —И напротив, если взвесей меньше, а воды больше, происходит эрозия. Понимание этих проблем поможет нам найти эффективные решения для улучшения ситуации».

Проект DREAM, возглавляемый профессором Хельмутом Хаберсаком, призван помочь обмену знаниями между сторонами, чтобы усовершенствовать меры против седиментации на австро-словацкой границе. Бюджет проекта 13,5 млн евро, более 60% которого поступают из фонда регионального развития ЕС.

Чтобы лучше понять морфодинамику русла Дуная ученые Венского университета земельных ресурсов проводят лабораторные опыты. Они разработали компьютерную модель поведения реки, помогающую правительству и частными компаниями принимать адекватные решения. Но, по словам гидролога Мартина Гласа, они сталкиваются с проблемой масштабирования:

«Работая с таким небольшим жёлобом, на приходится масштабировать процессы. Это легко сделать с шириной и глубиной реки, но с уровнем донных отложений это сделать проблематично. Поэтому чем меньше масштабирования, тем лучше».

Вот почему в Вене строится огромная гидравлическая лаборатория, в которой будет воспроизведен реальный масштаб дунайского русла. Мощность потока — 10 тыс. литров в секунду, то есть 60 ванн с водой в секунду. Полученные здесь результаты должны способствовать разработке новых гидротехнических подходов.

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«Реки жизненно необходимы окружающей среде. Они важны для нашего отдыха, а также для животных и растений. Поэтому нам нужно изучать речные системы. Эта гидравлическая лаборатория поможет решить многие проблемы», — уверена глава гидравлической лаборатории Кристина Зинделар.

Ученые надеются, что их работа поможет восстановить баланс между донными отложениями и течением во многих других реках мира.