В субботу в Мельбурне прошла многотысячная акция противников вакцинации в связи с законопроектом, предоставляющим особые полномочия правительству штата Виктория во время пандемии.

Законопроект предусматривает передачу полномочий по объявлению пандемии от главного санитарного врача штата Виктория к премьер-министру, а также предоставление министру здравоохранения штата более широких полномочий по охране здоровья населения.

Правительство штата Виктория утверждает, что изменения в законе позволят ему лучше управлять пандемией.

Наряду с антиковидными акциями прошла демонстрация и сторонников вакцинации и санитарных мер.