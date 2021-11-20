В субботу в Мельбурне прошла многотысячная акция противников вакцинации в связи с законопроектом, предоставляющим особые полномочия правительству штата Виктория во время пандемии.
Законопроект предусматривает передачу полномочий по объявлению пандемии от главного санитарного врача штата Виктория к премьер-министру, а также предоставление министру здравоохранения штата более широких полномочий по охране здоровья населения.
Правительство штата Виктория утверждает, что изменения в законе позволят ему лучше управлять пандемией.
Наряду с антиковидными акциями прошла демонстрация и сторонников вакцинации и санитарных мер.
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