"Русский Халк" вытянул 50-тонную автоколонну

Сергей Агаджанян по прозвищу «русский Халк» сдвинул автоколонну общим весом более 50 тонн и поставил новый рекорд по буксировке без специальных приспособлений. Испытание проходило в Домодедове, результат был зафиксирован президентом Федерации силового экстрима России Василием Грищенко.

Агаджанян протащил автоколонну на расстояние 4,8 м., используя канат только для «срыва» грузовиков. В одной сцепке были соединены эвакуатор автобусов весом (41 т.) и автобус ГолАЗ «Вояж» (12 т.).

Перед этим «русский Халк» протащил на расстояние 19 м. 14-тонный пожарный КамАЗ.