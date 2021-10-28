"Русский Халк" вытянул 50-тонную автоколонну

Сергей Агаджанян по прозвищу «русский Халк» сдвинул автоколонну общим весом более 50 тонн и поставил новый рекорд по буксировке без специальных приспособлений. Испытание проходило в Домодедове, результат был зафиксирован президентом Федерации силового экстрима России Василием Грищенко.
Агаджанян протащил автоколонну на расстояние 4,8 м., используя канат только для «срыва» грузовиков. В одной сцепке были соединены эвакуатор автобусов весом (41 т.) и автобус ГолАЗ «Вояж» (12 т.).
Перед этим «русский Халк» протащил на расстояние 19 м. 14-тонный пожарный КамАЗ.
Другие No Comment
Столкновения у мусульманского кладбища в Иерусалиме
Мёртвое море высыхает, оставляя за собой дыры в земле
Первые шаги белого носорога
Мигранты идут пешком по Мексике
Поляк просидел в ледяном бассейне в Вильнюсе три часа
Часовой Оскар отмечает 20-летие
К Чёрному Христу на коленях
Скелет трицератопса купили почти за 6 млн евро
Бывшие стюардессы разделись в знак протеста
Мальчик прервал аудиенцию папы римского
Индийский штат Уттаракханд: спасательные работы на фоне наводнений
3D-шоу, посвященное творчеству Низами Гянджеви, в Баку
Извержение вулкана на Канарах длится уже ровно месяц
Музей мадам Тюссо открыл филиал в Дубае
Нудизм как искусство