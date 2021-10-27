Мёртвое море высыхает, оставляя за собой дыры в земле

C 1960 года площадь Мёртвого моря сократилась на треть. Ежегодно вода отступает примерно на метр, оставляя за собой пустынный пейзаж: побелевшую от соли землю, пронизанную зияющими дырами. Глубинка воронки может превышать 10 метров. По данным израильских геологов, сегодня побережье Мёртвого моря усеяно тысячами таких провалов в земле, которые служат прямым свидетельством пагубного вмешательства человека в природные процессы. Израиль и Иордания изменяли русло реки Иордан для сельскохозяйственных нужд и получения питьевой воды. И глобальное потепление климата ускоряет высыхание Мёртвого моря.
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