Мёртвое море высыхает, оставляя за собой дыры в земле

C 1960 года площадь Мёртвого моря сократилась на треть. Ежегодно вода отступает примерно на метр, оставляя за собой пустынный пейзаж: побелевшую от соли землю, пронизанную зияющими дырами. Глубинка воронки может превышать 10 метров. По данным израильских геологов, сегодня побережье Мёртвого моря усеяно тысячами таких провалов в земле, которые служат прямым свидетельством пагубного вмешательства человека в природные процессы. Израиль и Иордания изменяли русло реки Иордан для сельскохозяйственных нужд и получения питьевой воды. И глобальное потепление климата ускоряет высыхание Мёртвого моря.