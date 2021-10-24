Поляк просидел в ледяном бассейне в Вильнюсе три часа

Поляк Валериан Романовский, побивший целую серию рекордов, пытается зарегистрировать ещё одно достижение. Он провёл три часа и одну минуту в ледяной воде. Для этого на центральной площади Вильнюса установили прозрачный бассейн и пригласили представителя Книги рекордов Гиннеса.

Выступление Романовского было зафиксировано должны образом, в ближайшее время, как ожидается, ему объявят, считается ли он новым рекордсменом. Пока что рекорд по времени погружения в ледяную воду принадлежит французу Ромэну Вандандорпу — 2 часа 35 минут.

Ранее Романовский ради статуса рекордсмена проехал 400 км на велосипеде по Сибири зимой при критически низких температурах, нырял при -50 в озеро в Оймяконе, провёл более шести часов в морозильной камере при -100 градусах, побил рекорды по расстоянию, преодолённому на велосипеде за 12, 24 и 48 часов при температурах выше 30 градусов и ниже -45.