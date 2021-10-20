В центре Рима бывший стюардессы разделись в знак протеста. В акции приняли участие около 50 сотрудниц прекратившей свое существование авиакомпании Alitalia. Профсоюзы утверждают, что работников заставляют подписать контракты с низкими зарплатами в новой компании ITA. Она намного меньше, чем Alitalia, сохранила лишь чуть более трети ее воздушного флота и около четверти сотрудников. Профсоюзы также требует,чтобы власти продлили для уволенных срок действия пособий по безработице до пяти лет.