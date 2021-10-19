Вулкан на острове Пальма извергается уже ровно месяц. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Во вторник к океану устремился еще один поток лавы. Местным жителям специалисты вновь рекомендовали оставаться в помещениях из-за плохого качества воздуха. Вулканологи полагают, что извержение может продлиться до трех месяцев. Жертв удалось избежать, но потоки лавы уничтожили дома, дороги и сельскохозяйственные территории.
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