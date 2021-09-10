Ярмарка Art Paris 2021

Ярмарка искусства Art Paris 2021 открылась в новом Эфемерном Большом Дворце неподалёку от Эйфелевой башни. 140 галерей со всего мира привезли на неё работы выдающихся современных художников. Ярмарка рассчитана как на профессионалов, так и на любителей. Это уникальная возможность познакомиться с последними тенденциями искусства и художественного рынка.
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